Números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña del domingo, 1 de febrero de 2026

Los juegos de azar son muy populares en Colombia desde hace varios años, pues estos le han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero para cumplir con sus metas y propósitos.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 1 de febrero. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Por su parte, El Paisita ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día, que se realiza a la 2:00 p. m.; y el de la noche, a las 6:00 p. m.

El Paisita Día - 1 de febrero

Premio mayor: 3376.

La Quinta: 1.

El Paisita Noche - 1 de febrero

Premio mayor: Pendiente.

La Caribeña se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.

La Caribeña Día - 1 de febrero

Premio mayor: 0468.

La Quinta: 1.

La Caribeña Noche - 1 de febrero

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

En el caso de El Dorado, se juega a las 11:00 a. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la noche, el sorteo se lleva a cabo a las 7:30 p. m.

Dorado Noche - 1 de febrero