Números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña del domingo, 1 de febrero de 2026

Los juegos de azar son muy populares en Colombia desde hace varios años, pues estos le han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero para cumplir con sus metas y propósitos.
Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.
Por su parte, El Paisita ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día, que se realiza a la 2:00 p. m.; y el de la noche, a las 6:00 p. m.
El Paisita Día - 1 de febrero
- Premio mayor: 3376.
- La Quinta: 1.
El Paisita Noche - 1 de febrero
- Premio mayor: Pendiente.
La Caribeña se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.
La Caribeña Día - 1 de febrero
- Premio mayor: 0468.
- La Quinta: 1.
La Caribeña Noche - 1 de febrero
- Premio mayor: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.
En el caso de El Dorado, se juega a las 11:00 a. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la noche, el sorteo se lleva a cabo a las 7:30 p. m.
Dorado Noche - 1 de febrero
- Premio mayor: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.