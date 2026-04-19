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Números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña, del domingo 19 de abril de 2026

Estas fueron las combinaciones afortunadas de los más recientes sorteos de algunas de las loterías más importantes de Colombia.

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Redacción Loterías
19 de abril de 2026, 2:08 p. m.
Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 16 de enero.
Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 16 de enero. Foto: Montaje SEMANA

Los juegos de azar son populares en Colombia y les han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero que les han permitido cumplir metas.

Aunque las probabilidades de ganar no son altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de abril. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

El Paisita, por un lado, ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día, que se realiza a la 2:00 p. m., y el de la noche, a las 6:00 p. m.

El Paisita Día - 19 de abril

  • Premio mayor: 6237.
  • La Quinta: 4.
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El Paisita Noche - 19 de abril

  • Premio mayor: Pendiente.
  • Animal: Pendiente.
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La Caribeña es otro ejemplo y se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.

La Caribeña Día - 19 de abril

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
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La Caribeña Noche - 19 de abril

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
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En el caso de El Dorado, se juega a las 11:00 a. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la noche, el sorteo se lleva a cabo a las 7:30 p. m.

Dorado Noche - 19 de abril

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
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