Números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña del domingo, 21 de diciembre de 2025

Estas fueron las combinaciones afortunadas de más recientes sorteos de algunas de las loterías más importantes de Colombia.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
21 de diciembre de 2025, 7:08 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 29 de octubre.
Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los juegos de azar son muy populares en Colombia desde hace varios años, pues estos le han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero para cumplir con sus metas y propósitos.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de octubre.
Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Por su parte, El Paisita ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día, que se realiza a la 2:00 p. m.; y el de la noche, a las 6:00 p. m.

El Paisita Día - 21 de diciembre

  • Premio mayor: 7276.
  • La Quinta: 1.
YouTube video jMEjp_6UhOE thumbnail

El Paisita Tarde - 21 de diciembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
YouTube video gPodXE8ZWE0 thumbnail

En el caso de El Dorado, se juega a las 11:00 a. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la noche, el sorteo se lleva a cabo a las 7:30 p. m.

La Caribeña se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.

La Caribeña Día - 21 de diciembre

  • Premio mayor: 3110.
  • La Quinta: 3.
YouTube video WX6SsK0_blw thumbnail

La Caribeña Noche - 21 de diciembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
YouTube video fgMF4w3swpQ thumbnail

Dorado Noche - 21 de diciembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
YouTube video yl1fOZMOGl8 thumbnail

