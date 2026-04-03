Este viernes, 3 de abril de 2026, se llevó a cabo una nueva jornada del tradicional sorteo de la Antioqueñita, un juego que con el paso del tiempo se ha posicionado como uno de los más atractivos para los aficionados a las apuestas en Colombia.

En sus dos ediciones diarias —mañana y tarde—, el sorteo volvió a captar la atención de quienes confían en la suerte. La expectativa se mantuvo durante la jornada, con miles de participantes atentos a los resultados.

El sistema de juego es sencillo, consiste en seleccionar cuatro cifras entre el 0 y el 9. Además, incorpora una quinta balota para ampliar las posibilidades de ganar.

Números ganadores de La Antioqueñita Día hoy, viernes 3 de abril de 2026

Sorteo: 6415

Número ganador: 9750

Quinta balota: 3

La Antioqueñita Día, también llamada Antioqueñita 1, se realiza diariamente a las 10:00 de la mañana; sin embargo, los domingos y días festivos el sorteo cambia de horario y se juega a las 12:00 del mediodía.

Números ganadores de La Antioqueñita Día Tarde, viernes 3 de abril de 2026

Sorteo: 6416.

Número ganador: 4312

Quinta balota: 0

La versión de la tarde de este juego de azar está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Si no alcanzó a ver los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen con las últimas combinaciones ganadoras de la Antioqueñita Día y Tarde.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 2 de abril de 2026: 8444 – Quinta balota: 8 .

– Quinta balota: 8 Sorteo del 1 de abril de 2026: 3104 – Quinta balota: 9.

– Quinta balota: Sorteo del 31 de marzo de 2026: 3248 – Quinta balota: 2.

La Antioqueñita Tarde