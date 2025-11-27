Suscribirse

Números ganadores de la Lotería de Manizales: sorteo 4931 del miércoles 26 de noviembre

El billete ganador se confirmó tras el sorteo realizado en la noche.

Redacción Loterías
27 de noviembre de 2025, 11:24 a. m.
El sorteo de este miércoles dejó un nuevo billete premiado.
La Lotería de Manizales actualizó los resultados de su sorteo semanal. | Foto: Getty Images / Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales realizó este miércoles 26 de noviembre de 2025 el sorteo número 4931, programado como es habitual a las 11:00 p. m.

Resultado del premio mayor, Lotería de Manizales

El premio mayor con un monto de 2.600 millones de pesos, quedó en manos del número 0697.

  • Número: 0697
  • Serie: 264
Resultado LOTERIA DE MANIZALES Miercoles 26 de Noviembre de 2025

Resultados anteriores

La lotería, que solo juega los miércoles, ha dejado los siguientes registros en sus sorteos más recientes:

  • 19 de noviembre de 2025: 3018 – Serie 218
  • 14 de noviembre de 2025: 3917 – Serie 127
  • 29 de octubre de 2025: 5182 – Serie 049

Dónde y cómo reclamar el premio

El premio de la Lotería de Manizales puede reclamarse en cualquiera de las agencias oficiales en Colombia. Para ello, el ganador debe presentar:

  • El billete original en perfecto estado.
  • La cédula de ciudadanía.

Cuando el monto supera los 100 millones de pesos, el proceso debe hacerse únicamente en la sede principal de la lotería:

