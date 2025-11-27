Loterías
Números ganadores de la Lotería de Manizales: sorteo 4931 del miércoles 26 de noviembre
El billete ganador se confirmó tras el sorteo realizado en la noche.
La Lotería de Manizales realizó este miércoles 26 de noviembre de 2025 el sorteo número 4931, programado como es habitual a las 11:00 p. m.
Resultado del premio mayor, Lotería de Manizales
El premio mayor con un monto de 2.600 millones de pesos, quedó en manos del número 0697.
- Número: 0697
- Serie: 264
Resultados anteriores
La lotería, que solo juega los miércoles, ha dejado los siguientes registros en sus sorteos más recientes:
- 19 de noviembre de 2025: 3018 – Serie 218
- 14 de noviembre de 2025: 3917 – Serie 127
- 29 de octubre de 2025: 5182 – Serie 049
Dónde y cómo reclamar el premio
El premio de la Lotería de Manizales puede reclamarse en cualquiera de las agencias oficiales en Colombia. Para ello, el ganador debe presentar:
- El billete original en perfecto estado.
- La cédula de ciudadanía.
Cuando el monto supera los 100 millones de pesos, el proceso debe hacerse únicamente en la sede principal de la lotería: