Suscribirse

Loterías

Números ganadores de la lotería de Medellín: consulte si se llevó millones de pesos el viernes 24 de octubre

Puede apostar en esta lotería en Colombia todos los viernes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
25 de octubre de 2025, 10:58 a. m.
En una noche marcada por la expectativa, la Lotería de Medellín celebró su sorteo 4804 con millonarios premios.
El tradicional sorteo de la Lotería de Medellín volvió a llenar de ilusión a los colombianos. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Medellín

El sorteo número 4806 de la Lotería de Medellín, realizado este viernes, 24 de octubre, a las 11:00 p.m., entregó su premio mayor de $16.000 millones de pesos a un número afortunado. La jornada, que hace parte de la tradición semanal de la entidad, volvió a captar la atención de jugadores en todo el país.

Contexto: Números para ganar la lotería el 24 de octubre, según Walter Mercado; cifras para los 12 signos

Así las cosas, las balotas jugaron que:

  • El número ganador es: 1651
  • Serie: 036

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó atractivas sumas en diferentes categorías. Entre ellas:

  • Dos secos de $1.000 millones
  • Dos secos de $700 millones
  • Dos de $500 millones
  • 6 secos de $100 millones
  • 7 de $50 millones
  • 10 premios de $20 millones
  • 15 de $10 millones

Lo que amplió las posibilidades de ganadores en todo el territorio nacional.

La Lotería de Medellín recordó a los participantes los protocolos de pago. Los premios iguales o superiores a $5 millones deben gestionarse a través de la línea de atención 018000941160, mientras que los montos menores pueden reclamarse directamente en la sede de la entidad en Medellín o en agencias autorizadas.

El ganador debe presentar el billete físico o electrónico junto con su documento de identidad y una certificación bancaria. Por seguridad, el desembolso se realiza mediante consignación y no en efectivo. La entidad reiteró que cuenta con un protocolo especial para garantizar la confidencialidad de los afortunados, preservando su identidad con absoluta discreción.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cómo saber si es jurado y dónde votar en la consulta del Pacto Histórico este domingo, 26 de octubre

2. Nueva regla de viaje en Estados Unidos: así se planea monitorear cada entrada y salida de extranjeros

3. “Mi esposa vive más en el hospital que en casa”: familias en París denuncian plagas de ratas, mosquitos, humedad y condiciones inhumanas

4. Mbappé vs. Lamine Yamal: ¿una nueva era de los clásicos al estilo Ronaldo vs. Messi? Esto dicen los números

5. Así es Salem, ‘la ciudad de las brujas de EE. UU.’ y epicentro de la celebración de Halloween. ¿Cuál es su tenebrosa historia?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.