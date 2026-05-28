Lotería El Sinuano: números ganadores del sorteo de hoy jueves, 28 de mayo

Este jueves, 28 de mayo, se llevó a cabo una nueva jornada de El Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar con mayor popularidad en Colombia y que diariamente reúne a miles de personas pendientes de los números ganadores con la esperanza de obtener importantes premios.

Como ocurre habitualmente, el sorteo se desarrolló en dos horarios diferentes, permitiendo múltiples oportunidades de ganar según el número elegido y el tipo de apuesta realizada. Esta dinámica ha convertido a El Sinuano en una de las loterías favoritas entre los apostadores del país.

¿Ganó hoy? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este jueves, 28 de mayo de 2026

Los resultados oficiales pueden consultarse a través de canales autorizados, puntos de venta y plataformas digitales especializadas. Además, se aconseja revisar cuidadosamente los números antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

Resultados de El Sinuano Día del 28 de mayo

Número ganador de cuatro cifras: 9978

La Quinta: 8

Resultados de El Sinuano Noche del 28 de mayo

Número ganador de cuatro cifras: Pendiente

La Quinta: Pendiente

¿Cómo saber si ganó?

Para resultar ganador en cualquiera de las modalidades de El Sinuano, el número apostado debe coincidir exactamente con el resultado del sorteo, respetando tanto el orden de las cifras como el tipo de apuesta seleccionada.

Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña del jueves 28 de mayo: consulte los números del premio mayor

El juego contempla distintas posibilidades de premio:

Combinación completa: acertar los cuatro números en el orden exacto.

acertar los cuatro números en el orden exacto. Aciertos parciales: también se premian coincidencias con las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número, llamado “uña”.

La edición nocturna de lunes a sábado se realiza a las 10:30 p. m., horario en el que los participantes pueden conocer el resultado ganador del día.

En caso de obtener un premio, se recomienda acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos exigidos para realizar el proceso de cobro.