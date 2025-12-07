Números ganadores de la lotería Super Astro Luna del domingo 7 de diciembre: verifique los resultados

Cada vez son más los colombianos que deciden entrar en la dinámica de los juegos de azar, más exactamente de la lotería, que es uno de los más populares en todo el mundo y que históricamente ha entregado millones de premios y ha cumplido el sueño de muchas personas.

En Colombia son varios los sorteos de juegos de azar que existen y en el que muchos ponen su dinero, jugándole a la buena suerte. Entre estos se encuentra la lotería Super Astro Luna, que es una de las más populares.

El domingo 7 de diciembre se jugó la lotería Super Astro Luna a las 10:50 de la noche, como es usual. En este común juego de azar, miles de personas ponen a prueba su suerte para poder llevarse millones de pesos, en caso de acertar a la cifra jugada en las balotas, junto con el signo zodiacal.

Para esta jornada, los números ganadores son: 6254

Las últimas tres cifras: 254

Las últimas dos cifras: 54

Y el signo zodiacal ganador es: Capricornio

Si usted quiere participar, tenga en cuenta que los jugadores deben adquirir una boleta en los puntos de venta oficiales, en las cuales hacen la apuesta deseada, desde 500 hasta 10.000 pesos, para posteriormente elegir cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañarán con la selección de un signo zodiacal, de acuerdo con las reglas de la lotería que radican en la página oficial.

Tenga en cuenta que para poder ganar, la persona debe adivinar la cifra completa en orden de izquierda a derecha. Si desea aumentar las posibilidades de ganar, puede elegir todos los signos zodiacales. En caso de que resulte un jugador victorioso, este se llevará el total apostado multiplicado por 42.000.