Números ganadores del Chontico Día y Noche de hoy sábado, 15 de noviembre: resultados del nuevo sorteo
Un nuevo juego se llevó a cabo y arrojó una cifra que entregará un jugoso premio.
Este sábado, 15 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo 8250 de la Lotería Chontico Día, una de las rifas más populares y con mayor tradición en Colombia. Este resultado arrojó al que sería el próximo ganador de un posible premio millonario.
Como es costumbre, este juego ofrece dos oportunidades diarias para tentar a la suerte: una edición en la mañana y otra en la noche, permitiendo a los apostadores elegir diversas combinaciones y valores para incrementar sus posibilidades de ganar.
En esta edición, el número favorecido fue 5857, acompañado por la serie La Quinta número 9. Quienes hayan acertado deben recordar que el monto del premio depende tanto de la cifra ganadora como del valor que se haya apostado al momento de adquirir el billete.
Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo 8250
Premio mayor: 5857 - 9
- Tres últimas cifras: 857
- Dos últimas cifras: 57
- Número completo: 5857
- Última cifra: 9
Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo 8250
Premio mayor:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Número completo:
- Última cifra:
Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 14 de noviembre de 2025: 6552 - 9
- 13 de noviembre de 2025: 3206 - 8
- 12 de noviembre de 2025: 3567 - 1
Chontico Noche
- 14 de noviembre de 2025: 4417-9
- 13 de noviembre de 2025: 6577- 3
- 12 de noviembre de 2025: 5535 - 3
Además, según lo establecido, el próximo sorteo del Chontico —en sus dos emisiones habituales— se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre, en los horarios regulares establecidos por la lotería.