Números ganadores del Sinuano Día y Noche del 30 de enero: resultados oficiales del sorteo

Revise aquí los números que salieron en el sorteo del Sinuano Día y Noche del 30 de enero y compruebe si es el ganador.

Redacción Loterías
30 de enero de 2026, 7:47 p. m.
Este viernes 30 de enero, la Lotería El Sinuano realiza un nuevo sorteo en sus versiones Día y Noche, uno de los chances más populares entre los apostadores colombianos.

El sorteo de hoy de la Lotería El Sinuano dio a conocer oficialmente el número ganador, generando gran expectativa entre los jugadores y aficionados que siguen de cerca esta popular modalidad.

En la versión Sinuano Día, el número favorecido fue 3548, mientras que la tradicional “quinta”, anunciada por Telecaribe, corresponde al 6, completando la combinación que podría alegrar a los ganadores de la jornada.

Los apostadores pueden consultar los resultados oficiales a través de las plataformas autorizadas y redes sociales de la Lotería El Sinuano para confirmar si su jugada fue la afortunada.

Resultados de la lotería El Sinuano Día 30 de enero

  • Número ganador de cuatro cifras: 3548
  • Número ganador de cinco cifras: 6
Resultados de la lotería El Sinuano Noche 30 de enero

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Los jugadores que acertaron los números ganadores pueden reclamar sus premios siguiendo las instrucciones oficiales de la Lotería El Sinuano.

Para quienes no tuvieron suerte, siempre queda la oportunidad de participar en los próximos sorteos y seguir intentando ganar en esta popular modalidad.

