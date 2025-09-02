Loterías
Números ganadores de la lotería Astro Sol: estos son los resultados del sorteo del martes 2 de septiembre
Esta lotería juega en Colombia de lunes a sábado a las 4 de la tarde.
Este martes 2 de septiembre jugó el sorteo número 5225 de la lotería Astro Sol, en la cual los jugadores podrán llevarse millones de pesos en caso de adivinar la cifra que aparece en las balotas jugadas, junto con el signo zodiacal correspondiente.
De esta manera, para la jornada de este martes, los números ganadores son 7362
Las últimas tres cifras son: 362
Las últimas dos cifras son: 62
El signo zodiacal ganador es: Piscis
Para este juego de azar, las personas que desean participar deben adquirir una boleta en la cual apuestan el monto deseado, desde 500 pesos como minino hasta 10.000 pesos. Posteriormente, el jugador elige cuatro números entre el 0 y el 9 para formar una cifra de cuatro dígitos, la cual acompañará con la selección de su signo zodiacal favorito.
En caso de que algún apostador acierte a los cuatro números, y al signo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio que podrá reclamar.
Esta lotería, además, ofrece más premiso para quienes prueban su suerte cada día: en caso de que se acierte a las últimas tres cifras, más el signo, el total apostado se multiplica por mil. Y para quien adivina los últimos dos números y el signo, lo apostado se multiplica por 100.