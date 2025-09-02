Este martes 2 de septiembre jugó el sorteo número 5225 de la lotería Astro Sol, en la cual los jugadores podrán llevarse millones de pesos en caso de adivinar la cifra que aparece en las balotas jugadas, junto con el signo zodiacal correspondiente.

De esta manera, para la jornada de este martes, los números ganadores son 7362

Las últimas tres cifras son: 362

Las últimas dos cifras son: 62

El signo zodiacal ganador es: Piscis

Para este juego de azar, las personas que desean participar deben adquirir una boleta en la cual apuestan el monto deseado, desde 500 pesos como minino hasta 10.000 pesos. Posteriormente, el jugador elige cuatro números entre el 0 y el 9 para formar una cifra de cuatro dígitos, la cual acompañará con la selección de su signo zodiacal favorito.

En caso de que algún apostador acierte a los cuatro números, y al signo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio que podrá reclamar.