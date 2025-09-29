Suscribirse

Loterías

Números ganadores Super Astro Luna del lunes 29 de septiembre de 2025

Estos son los cuatro números ganadores y el signo del último sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

30 de septiembre de 2025, 4:01 a. m.
Este domingo 3 de agosto, miles de apostadores en Colombia estuvieron pendientes del sorteo 7836de la Lotería Super Astro Luna.
Este domingo 3 de agosto, miles de apostadores en Colombia estuvieron pendientes del sorteo 7836de la Lotería Super Astro Luna. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con foto de: Colprensa.

Los juegos de azar son muy populares en Colombia desde hace varios años, pues estos le han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero para cumplir con sus metas y propósitos.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Contexto: Números ganadores de la Antioqueñita Día y Tarde este lunes 29 de septiembre: consulte cuáles fueron las combinaciones

En la noche del lunes, 29 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 7893 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 9265, con el signo Libra.

YouTube video player

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 28 de septiembre de 2025: número 5347, con el signo Libra.
  • Sorteo del 27 de septiembre de 2025: número 5427, con el signo Acuario.
  • Sorteo del 26 de septiembre de 2025: número 2502, con el signo Aries.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este martes, 30 de septiembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Karina García confirmó ruptura con Altafulla y lanzó fuerte sablazo: “Tenemos contacto cero”

2. Actriz creada con IA desata furia en Hollywood: aspira a ser “la próxima Scarlett Johansson”

3. Cortes de luz en Bogotá este martes 30 de septiembre de 2025; estos son los barrios afectados

4. La grave amenaza nuclear que Corea del Norte hizo ante la ONU: “Es nuestra ley”

5. Caso B King: hermana del fallecido cantante dio detalles de la repatriación de su cuerpo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Super Astro LunaLoteríaResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.