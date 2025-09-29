Suscribirse

Loterías

Números ganadores de la Antioqueñita Día y Tarde este lunes 29 de septiembre: consulte cuáles fueron las combinaciones

Esta jornada ya se jugó un nuevo sorteo que decantó los números de la suerte en esta importante lotería.

Redacción Loterías
29 de septiembre de 2025, 4:42 p. m.
La Antioqueñita Día y Tarde
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde. | Foto: Montaje de Semana con foto de Getty Images

En Antioquia, uno de los juegos de azar más representativos es La Antioqueñita, que se sortea todos los días en dos momentos: en la jornada matutina y en la vespertina.

Esta lotería se ha consolidado como una de las favoritas entre quienes prueban su suerte en el departamento.

Para participar, los apostadores deben escoger cuatro dígitos entre el 0 y el 9. No obstante, en fechas recientes se añadió la opción de una quinta balota, lo que amplía las oportunidades de resultar premiado.

El sorteo más reciente, con el número 6043, correspondió a La Antioqueñita Día y tuvo lugar en la mañana de este lunes 29 de septiembre. En esa ocasión, la combinación ganadora fue 6884, mientras que la quinta balota correspondió al número 2.

Resultados del sorteo 6043 – La Antioqueñita Día

  • Número principal: 6884
  • Quinta balota: 2
La Antioqueñita 1 - 29 de septiembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Por su parte, el sorteo de La Antioqueñita Tarde se realizará este mismo lunes a las 4:00 p. m., y puede ser seguido en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana.

Resultados del sorteo 6044 – La Antioqueñita Tarde

  • Número principal: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 29 de septiembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
A continuación, se relacionan los resultados de los últimos tres sorteos en cada una de sus versiones, para quienes no tuvieron la oportunidad de consultarlos en el momento:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 28 de septiembre de 2025: 8008 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 27 de septiembre de 2025: 5869 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 26 de septiembre de 2025: 6735 – Quinta balota: 3

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 28 de septiembre de 2025: 6529 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 27 de septiembre de 2025: 7922 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 26 de septiembre de 2025: 0305 – Quinta balota: 8

El próximo sorteo de La Antioqueñita está programado para el martes 30 de septiembre, a las 10:00 a. m., correspondiente a la edición Día, y podrá seguirse en directo como es costumbre.

Loterías de hoyResultados LoteríaColjuegosJuegos de azarLotería Antioqueñita

