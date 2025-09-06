Suscribirse

Loterías

Paisita Día y Noche: vea los resultados del último sorteo del chance este sábado 6 de septiembre del 2025

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

6 de septiembre de 2025, 6:20 p. m.
Sorteo 6 de septiembre
Sorteo 6 de septiembre | Foto: Montaje Semana

En la tarde del sábado 6 de septiembre se desarrolló una nueva edición de la Lotería Paisita Día y Noche. Por medio de un sorteo simple, las personas disfrutaron de uno de los juegos de azar más tradicionales del país.

Resultados del sorteo 14.439 de la lotería El Paisita Día

  • Tres primeras: 286
  • Tres últimas: 861
  • Cifra ganadora: 2861
  • Quinta balota: 1
YouTube video player

Resultados del sorteo 14.440 de la lotería El Paisita Noche

La lotería El Paisita vuelve y juega en la noche, con el sorteo que le dará una nueva oportunidad a quienes buscan un premio millonario.

  • Tres primeras:Pendiente
  • Tres últimas: Pendiente
  • Cifra ganadora: Pendiente
  • Quinta balota:Pendiente
YouTube video player

Plan de premios de la lotería El Paisita

  • Un acierto (última cifra): recibe 5 pesos por cada peso apostado.
  • Dos aciertos (últimas dos cifras): gana 50 pesos por cada peso apostado.
  • Tres aciertos (últimas tres cifras): obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
  • Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto gana 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.
Contexto: Sinuano Noche: consulte los números ganadores del chance de hoy, viernes 5 de septiembre del 2025

Recuerde que la Lotería El Paisita está supervisada por Coljuegos, lo que garantiza la transparencia y legalidad de cada sorteo.

Si esta vez la suerte no estuvo de tu lado, no se preocupe: cada día representa una nueva oportunidad para cambiar su historia y quizás convertirse en el próximo ganador.

El siguiente sorteo se jugará este domingo, 7 de septiembre de 2025. Podrá seguirlo en vivo o consultar los números ganadores en la página oficial de las loterías en Colombia. Para confirmar todos los detalles y revisar los resultados completos, visite directamente el sitio web oficial de la Lotería El Paisita.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Confesión sobre el Liverpool y Luis Díaz causa sorpresa; Bayern Múnich buscó a otro jugador

2. MinDefensa advierte que si Estados Unidos le retira la certificación antidrogas a Colombia, “ganan los ilegales”

3. Embajada de Colombia en EE. UU. se pronunció sobre posible viaje de alcaldes: “Lamentable que desconozcan lo que se ha adelantado”

4. Críticas a Cristiano Ronaldo por feo gesto que tuvo con hincha; video es tendencia

5. No se quedó callada: Carolina Sabino se defendió tras fuertes críticas por las discusiones que ha protagonizado en ‘MasterChef’

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaLotería PaisitaResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.