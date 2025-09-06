Loterías
Paisita Día y Noche: vea los resultados del último sorteo del chance este sábado 6 de septiembre del 2025
Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.
Redacción Loterías Revista Semana
Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.
En la tarde del sábado 6 de septiembre se desarrolló una nueva edición de la Lotería Paisita Día y Noche. Por medio de un sorteo simple, las personas disfrutaron de uno de los juegos de azar más tradicionales del país.
Resultados del sorteo 14.439 de la lotería El Paisita Día
- Tres primeras: 286
- Tres últimas: 861
- Cifra ganadora: 2861
- Quinta balota: 1
Resultados del sorteo 14.440 de la lotería El Paisita Noche
La lotería El Paisita vuelve y juega en la noche, con el sorteo que le dará una nueva oportunidad a quienes buscan un premio millonario.
- Tres primeras:Pendiente
- Tres últimas: Pendiente
- Cifra ganadora: Pendiente
- Quinta balota:Pendiente
Plan de premios de la lotería El Paisita
- Un acierto (última cifra): recibe 5 pesos por cada peso apostado.
- Dos aciertos (últimas dos cifras): gana 50 pesos por cada peso apostado.
- Tres aciertos (últimas tres cifras): obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
- Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto gana 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.
Recuerde que la Lotería El Paisita está supervisada por Coljuegos, lo que garantiza la transparencia y legalidad de cada sorteo.
Si esta vez la suerte no estuvo de tu lado, no se preocupe: cada día representa una nueva oportunidad para cambiar su historia y quizás convertirse en el próximo ganador.
El siguiente sorteo se jugará este domingo, 7 de septiembre de 2025. Podrá seguirlo en vivo o consultar los números ganadores en la página oficial de las loterías en Colombia. Para confirmar todos los detalles y revisar los resultados completos, visite directamente el sitio web oficial de la Lotería El Paisita.