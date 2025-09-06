Paisita Día y Noche: vea los resultados del último sorteo del chance este sábado 6 de septiembre del 2025

En la tarde del sábado 6 de septiembre se desarrolló una nueva edición de la Lotería Paisita Día y Noche. Por medio de un sorteo simple, las personas disfrutaron de uno de los juegos de azar más tradicionales del país.

Resultados del sorteo 14.439 de la lotería El Paisita Día

Tres primeras: 286

Tres últimas: 861

Cifra ganadora: 2861

Quinta balota: 1

Resultados del sorteo 14.440 de la lotería El Paisita Noche

La lotería El Paisita vuelve y juega en la noche, con el sorteo que le dará una nueva oportunidad a quienes buscan un premio millonario.

Tres primeras: Pendiente

Tres últimas: Pendiente

Cifra ganadora: Pendiente

Quinta balota:Pendiente

Plan de premios de la lotería El Paisita

Un acierto (última cifra): recibe 5 pesos por cada peso apostado.

recibe 5 pesos por cada peso apostado. Dos aciertos (últimas dos cifras): gana 50 pesos por cada peso apostado.

gana 50 pesos por cada peso apostado. Tres aciertos (últimas tres cifras): obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.

obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado. Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto gana 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

Recuerde que la Lotería El Paisita está supervisada por Coljuegos, lo que garantiza la transparencia y legalidad de cada sorteo.

Si esta vez la suerte no estuvo de tu lado, no se preocupe: cada día representa una nueva oportunidad para cambiar su historia y quizás convertirse en el próximo ganador.