Dorado mañana: vea los resultados del último sorteo del chance este sábado 6 de septiembre del 2025

Verifique el número ganador y las combinaciones que también prometen grandes premios.

Redacción Loterías
6 de septiembre de 2025, 4:30 p. m.
Loterías en Colombia
Resultados del Dorado mañana de este sábado, 6 de septiembre de 2025 | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este sábado, 6 de septiembre de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Dorado Mañana, uno de los juegos de azar más populares en Colombia.

El número ganador fue el 2959 del sorteo 5213, acompañado con “La Quinta” número 0.

Resultados del último sorteo del Dorado Mañana

  • Número ganador: 2959.
  • La Quinta: 0.
Resultado EL DORADO MAÑANA Sabado 6 de Septiembre de 2025

Si jugó este chance en días pasados, estos son los resultados de los tres últimos sorteos de esta lotería:

5 de septiembre

  • Número ganador: 3961
  • La Quinta: 3

4 de septiembre

  • Número ganador: 7030
  • La Quinta: 8

3 de septiembre

  • Número ganador: 0916
  • La Quinta: 6

Esta lotería, por su dinámica de juego, se ha convertido en una de las favoritas entre los colombianos. El sorteo matutino se realiza todos los días -a excepción del domingo- a las 11:00 horas (16:00 GMT) en Colombia.

El sistema de juego de la Lotería Dorado Mañana resulta práctico y accesible para cualquier jugador. Cada participante debe adquirir un billete compuesto por una serie de cuatro cifras.

Luego de esto, en el sorteo se extraen al azar cuatro números de una tómbola con dígitos del 0 al 9, y el orden en el que aparecen es determinante para definir a los ganadores y sus respectivos premios, dejando a varios afortunados ganadores.

Muchos colombianos participan en esta lotería con la esperanza de obtener un millonario premio y cambiar el rumbo de su vida o, por lo menos, resolver asuntos económicos pendientes e, incluso, hay quienes usan el dinero para iniciar nuevos proyectos.

Para conocer los resultados diariamente, cabe mencionar que el sorteo de la lotería Dorado Mañana se transmite oficialmente por televisión y a través de plataformas digitales, ampliando la posibilidad para no perderse el premio.

Recuerde que el Dorado Mañana ofrece distintas formas de apostar, con premios que varían de acuerdo con la modalidad y el valor apostado. Así se pagan los aciertos por cada peso jugado:

  • Cuatro cifras directo: 4.500 veces la apuesta.
  • Cuatro cifras combinado: 208 veces la apuesta.
  • Tres últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.
  • Tres últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.
  • Dos últimas cifras o “pata”: 50 veces la apuesta.
  • Última cifra o “uña”: 5 veces la apuesta.

Noticias relacionadas

Loterías Colombia hoyLoterías de hoyDorado Mañana

Noticias Destacadas

