Premio mayor de la Lotería de Medellín: ganador de los 15.000 millones en el sorteo 4804

La suerte volvió a sortearse en el más reciente juego de la Lotería de Medellín, correspondiente al número 4804, realizado este viernes, 10 de octubre de 2025, a las 11:00 p. m..

Resultado del premio mayor de la Lotería de Medellín, viernes 10 de octubre

Número: 2619

Serie: 045

Plan de premiso de la Lotería de Medellín

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín ofrece una serie completa de premios secos, en los cuales se encuentran:

2 premios secos de: $1.000 millones

2 premios secos de: $700 millones

2 premios secos de: $500 millones

6 premios secos de: $100 millones

7 premios secos de: $50 millones

10 premios secos de: $20 millones

15 premios secos de: $10 millones

La suerte volvió a tocar las puertas de un nuevo afortunado en el sorteo 4804 de la Lotería de Medellín. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Medellín

Los 3 resultados recientes de la Lotería de Medellín

Los 3 viernes pasados contaron con diferentes números en sus sorteos, los cuales fueron:

3 de octubre de 2025: número 9860, serie 349

26 de septiembre de 2025: número 0174, serie 070

19 de septiembre de 2025: número 5321, serie 103

Cuándo se jugará el próximo sorteo