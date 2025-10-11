Suscribirse

Loterías

Premio mayor de la Lotería de Medellín: ganador de los 15.000 millones en el sorteo 4804

Este viernes, la Lotería de Medellín celebró un nuevo sorteo lleno de expectativa.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
11 de octubre de 2025, 10:57 a. m.
En una noche marcada por la expectativa, la Lotería de Medellín celebró su sorteo 4804 con millonarios premios.
El tradicional sorteo de la Lotería de Medellín volvió a llenar de ilusión a los colombianos. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Medellín

La suerte volvió a sortearse en el más reciente juego de la Lotería de Medellín, correspondiente al número 4804, realizado este viernes, 10 de octubre de 2025, a las 11:00 p. m..

Resultado del premio mayor de la Lotería de Medellín, viernes 10 de octubre

  • Número: 2619
  • Serie: 045
Resultado LOTERIA DE MEDELLIN Viernes 10 de Octubre de 2025

Plan de premiso de la Lotería de Medellín

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín ofrece una serie completa de premios secos, en los cuales se encuentran:

  • 2 premios secos de: $1.000 millones
  • 2 premios secos de: $700 millones
  • 2 premios secos de: $500 millones
  • 6 premios secos de: $100 millones
  • 7 premios secos de: $50 millones
  • 10 premios secos de: $20 millones
  • 15 premios secos de: $10 millones
Una nueva jornada de la Lotería de Medellín dejó en evidencia la relevancia de su plan de premios semanales.
La suerte volvió a tocar las puertas de un nuevo afortunado en el sorteo 4804 de la Lotería de Medellín. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Medellín

Los 3 resultados recientes de la Lotería de Medellín

Los 3 viernes pasados contaron con diferentes números en sus sorteos, los cuales fueron:

  • 3 de octubre de 2025: número 9860, serie 349
  • 26 de septiembre de 2025: número 0174, serie 070
  • 19 de septiembre de 2025: número 5321, serie 103

Cuándo se jugará el próximo sorteo

El próximo sorteo de la Lotería de Medellín se llevará a cabo el viernes 17 de octubre de 2025, nuevamente a las 11:00 de la noche. Los interesados podrán adquirir su billete físico o digital a través de los puntos de venta autorizados y plataformas oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millonaria cifra de publicidad en redes: estos son los precandidatos que más le meten plata a la pauta digital

2. Las preocupantes dudas que rodean a la Agencia Nacional de Tierras: hay políticos inmersos y riesgo electoral para 2026

3. Jorge Iván Ospina, el embajador de papel: esta es la razón por la que el exalcalde de Cali no ejerce funciones diplomáticas en Palestina

4. “El petrismo puede ganar en 2026”: Carolina Corcho sale en defensa de Gustavo Petro, cuestiona duramente a la oposición y destapa sus principales propuestas

5. El Nobel de Paz para María Corina Machado termina de acorralar a Nicolás Maduro. El mensaje de ella a Donald Trump será definitivo. Estos son los detalles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de Medellín GanadorpremiosorteoMillonarioLoterías

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.