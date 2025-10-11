Loterías
Premio mayor de la Lotería de Medellín: ganador de los 15.000 millones en el sorteo 4804
Este viernes, la Lotería de Medellín celebró un nuevo sorteo lleno de expectativa.
La suerte volvió a sortearse en el más reciente juego de la Lotería de Medellín, correspondiente al número 4804, realizado este viernes, 10 de octubre de 2025, a las 11:00 p. m..
Resultado del premio mayor de la Lotería de Medellín, viernes 10 de octubre
- Número: 2619
- Serie: 045
Plan de premiso de la Lotería de Medellín
Además del premio mayor, la Lotería de Medellín ofrece una serie completa de premios secos, en los cuales se encuentran:
- 2 premios secos de: $1.000 millones
- 2 premios secos de: $700 millones
- 2 premios secos de: $500 millones
- 6 premios secos de: $100 millones
- 7 premios secos de: $50 millones
- 10 premios secos de: $20 millones
- 15 premios secos de: $10 millones
Los 3 resultados recientes de la Lotería de Medellín
Los 3 viernes pasados contaron con diferentes números en sus sorteos, los cuales fueron:
- 3 de octubre de 2025: número 9860, serie 349
- 26 de septiembre de 2025: número 0174, serie 070
- 19 de septiembre de 2025: número 5321, serie 103
Cuándo se jugará el próximo sorteo
El próximo sorteo de la Lotería de Medellín se llevará a cabo el viernes 17 de octubre de 2025, nuevamente a las 11:00 de la noche. Los interesados podrán adquirir su billete físico o digital a través de los puntos de venta autorizados y plataformas oficiales.