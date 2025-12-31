Loterías

Premio millonario para acabar el año: resultado de la lotería Super Astro Sol el 31 de diciembre

Este juego premia a los colombianos todas las tardes.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
31 de diciembre de 2025, 9:12 p. m.
Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol.
Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol. Foto: Super Astro Sol y Getty

Este miércoles, 31 de diciembre del 2025, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5323 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 2900
  • Los últimos tres dígitos: 900
  • Los últimos dos dígitos: 00
  • Y el signo zodiacal ganador es: Libra
Números ganadores de la Lotería del Quindío hoy martes, 30 de diciembre

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

