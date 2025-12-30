Loterías

Números ganadores de la Lotería del Quindío hoy martes, 30 de diciembre

Tras la transmisión del sorteo, se conocieron los números ganadores del premio mayor.

31 de diciembre de 2025, 3:39 a. m.
Lotería del Quindío
En la noche del martes 30 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo número 2996 de la Lotería del Quindío, que entregó un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acertó las cuatro cifras principales y la serie.

En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 2392 de la serie 97.

La transmisión oficial del sorteo fue emitida a través del canal regional Telecafé y del perfil oficial de Facebook de la Lotería del Quindío, donde cientos de espectadores siguieron en vivo la emocionante jornada.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

  • Sorteo del 23 de diciembre de 2025: número 5966 de la serie 179.
  • Sorteo del 18 de diciembre de 2025: número 2994 de la serie 51.
  • Sorteo del 11 de diciembre de 2025: número 0473 de la serie 016.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 6 de enero de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

  • Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
  • 1 seco: $ 300.000.000.
  • 2 secos: $ 200.000.000.
  • 3 secos: $ 100.000.000.
  • 8 secos: $ 50.000.000.
  • 10 secos: $ 20.000.000.
  • 20 secos: $ 10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

