Puede ser el nuevo millonario de Colombia: lotería Baloto el miércoles 4 de marzo

Esta lotería juega dos a la semana.

Redacción Loterías
5 de marzo de 2026, 6:18 a. m.
El Baloto realizó una nueva jornada con un acumulado que seguía en aumento.
El Baloto realizó una nueva jornada con un acumulado que seguía en aumento. Foto: Getty Images / Baloto

Este miércoles, 4 de marzo de 2026, el número ganador del Baloto, con un acumulado de 25.200 millones de pesos, y la modalidad Revancha, con 17.100 millones de pesos, fueron revelados.

Resultados del Baloto

Acumulado de $25.200 millones

  • Números: 21 - 26 - 32 - 34 - 40
  • Superbalota: 12

Resultado del Baloto Revancha

Premio mayor de $17.100 millones

  • Números: 06 - 10 - 12 - 19 - 26
  • Superbalota: 14

¿Cómo se reclama un premio del Baloto?

Para cobrar premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830 COP), el jugador debe presentar:

  • Tiquete original: si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario.
  • Documento de identidad vigente: puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Las personas que quieran participar deben adquirir una boleta de la lotería, en la cual eligen cinco números entre el 1 y el 43 sin repetir. Posteriormente, seleccionan una superbalota del 1 al 16. En caso de acertar a los síes números, podrán llevarse el premio mayor.

