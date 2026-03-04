Loterías

Resultados de la lotería: aquí están los números millonarios de Super Astro Sol este miércoles, 4 de marzo

Cada tarde, los colombianos tienen la oportunidad de acertar a los números ganadores.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
4 de marzo de 2026, 4:07 p. m.
Súper Astro Sol
Súper Astro Sol Foto: Getty Images y logo oficial Súper Astro Sol.

Este miércoles, 4 de marzo del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5370 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 7250
  • Los últimos tres dígitos: 250
  • Los últimos dos dígitos: 50
  • El signo zodiacal ganador es: Escorpio

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, al acertar la cifra completa y en el orden en que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

¿Lo conoce? Este es el nuevo millonario de Colombia: resultados de la Lotería del Huila
YouTube video GgYLYkRD-ok thumbnail

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos.

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre 0 y 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Loterías

Lotería Chontico: resultados y números ganadores de este miércoles, 4 de marzo de 2026

Loterías

Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, miércoles 4 de marzo

Loterías

Se llevó 250 millones de dólares en el Powerball tras comprar un solo billete: estos fueron los números de la suerte

Loterías

¿Cayó su número? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles, 4 de marzo

Loterías

¿Se hizo millonario este miércoles? Mire aquí los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde del 4 de marzo

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del martes 3 de marzo de 2026

Loterías

Lotería Cruz Roja: estos son los números del martes 3 de marzo de 2026

Loterías

¿Lo conoce? Este es el nuevo millonario de Colombia: resultados de la Lotería del Huila

Loterías

Miloto: sorteo del martes 3 de marzo de 2026

Loterías

Estos son los resultados de la lotería Super Astro Sol del martes 3 de marzo

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar también contempla otros premios: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por 1.000; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Más de Loterías

La edición nocturna cerró la jornada con gran expectativa.

Lotería Chontico: resultados y números ganadores de este miércoles, 4 de marzo de 2026

Sinuano Día y Noche

Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, miércoles 4 de marzo

El Powerball es uno de los juegos de azar más populares del mundo debido a sus grandes premios y a su amplia disponibilidad en varios estados de Estados Unidos.

Se llevó 250 millones de dólares en el Powerball tras comprar un solo billete: estos fueron los números de la suerte

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 7 de enero.

¿Cayó su número? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles, 4 de marzo

La Antioqueñita Día y Tard

¿Se hizo millonario este miércoles? Mire aquí los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde del 4 de marzo

Super Astro Luna jugó hoy, 15 de febrero de 2026

Super Astro Luna: números ganadores del martes 3 de marzo de 2026

Lotería Cruz Roja

Lotería Cruz Roja: estos son los números del martes 3 de marzo de 2026

Este fue el ganador del más reciente sorteo de la Lotería del Huila. - Imagen de la Lotería del Huila

¿Lo conoce? Este es el nuevo millonario de Colombia: resultados de la Lotería del Huila

Miloto, sorteo 15 de septiembre de 2025.

Miloto: sorteo del martes 3 de marzo de 2026

Noticias Destacadas