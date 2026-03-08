Resultados de la Lotería Antioqueñita del 8 de marzo

El juego de la Lotería Antioqueñita es muy fácil de entender: cada jugador selecciona una serie de cuatro números del 0 al 9.
A esta fórmula tradicional se le sumó recientemente la opción ‘La Quinta’, que añade una balota extra y aumenta las oportunidades de llevarse premios más grandes.
En el sorteo número 6363, realizado este domingo 8 de marzo, la combinación ganadora fue 4721, y en la modalidad ‘La Quinta’ el número afortunado fue el 7.
Resultados La Antioqueñita Día hoy, 8 de marzo
Número ganador: 4721
Quinta balota: 7
Todos los días, incluso domingos y festivos, a las 16:00 horas se juega La Antioqueñita Tarde, también conocida como La Antioqueñita 2. ¡No se pierda la oportunidad de ganar!
Resultados La Antioqueñita Tarde hoy, 8 de marzo
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
¿Cómo se juega La Antioqueñita?
Para jugar La Antioqueñita en sus ediciones de Día o Tarde, se deben seguir los siguientes pasos:
- Elija su número: Debe seleccionar un número de 4 cifras (del 0000 al 9999).
- Defina el valor: Puede apostar desde montos muy bajos (desde unos pocos cientos de pesos).
- Elija la modalidad: Puede ganar de diferentes formas según cuántas cifras acierte y en qué orden
Estas son las diferentes modalidades:
- Directo 4 cifras: Acierta los 4 números en el orden exacto. Paga $4.500 por cada peso apostado.
- Directo 3 cifras: Acierta las últimas 3 cifras en orden. Paga $400 por cada peso apostado.
- Combinado: Gana si las 4 cifras que eligió salen en el sorteo, sin importar el orden. (Paga menos que el directo, aprox. $208 por peso).
- Dos cifras (Pata): Acierta las últimas 2 cifras. Paga $50 por peso.
- Una cifra (Uña): Acierta la última cifra. Paga $5 por peso.