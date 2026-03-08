Resultados de la Lotería Antioqueñita del 8 de marzo

El juego de la Lotería Antioqueñita es muy fácil de entender: cada jugador selecciona una serie de cuatro números del 0 al 9.

A esta fórmula tradicional se le sumó recientemente la opción ‘La Quinta’, que añade una balota extra y aumenta las oportunidades de llevarse premios más grandes.

En el sorteo número 6363, realizado este domingo 8 de marzo, la combinación ganadora fue 4721, y en la modalidad ‘La Quinta’ el número afortunado fue el 7.

Resultados La Antioqueñita Día hoy, 8 de marzo

Número ganador: 4721

Quinta balota: 7

Todos los días, incluso domingos y festivos, a las 16:00 horas se juega La Antioqueñita Tarde, también conocida como La Antioqueñita 2. ¡No se pierda la oportunidad de ganar!

Resultados La Antioqueñita Tarde hoy, 8 de marzo

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

¿Cómo se juega La Antioqueñita?

Para jugar La Antioqueñita en sus ediciones de Día o Tarde, se deben seguir los siguientes pasos:

Elija su número: Debe seleccionar un número de 4 cifras (del 0000 al 9999). Defina el valor: Puede apostar desde montos muy bajos (desde unos pocos cientos de pesos). Elija la modalidad: Puede ganar de diferentes formas según cuántas cifras acierte y en qué orden

Estas son las diferentes modalidades: