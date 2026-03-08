Lotería Antioqueñita

¿Quién se llevó el premio hoy? Resultados de la Lotería Antioqueñita del 8 de marzo

Conozca los números ganadores de la Lotería Antioqueñita Día y Tarde de este domingo 8 de marzo y descubre si hubo un nuevo millonario

Redacción Loterías
8 de marzo de 2026, 12:09 p. m.
Resultados de la Lotería Antioqueñita del 8 de marzo
Resultados de la Lotería Antioqueñita del 8 de marzo Foto: Montaje SEMANA | Getty images - La Antioqueñita

El juego de la Lotería Antioqueñita es muy fácil de entender: cada jugador selecciona una serie de cuatro números del 0 al 9.

A esta fórmula tradicional se le sumó recientemente la opción ‘La Quinta’, que añade una balota extra y aumenta las oportunidades de llevarse premios más grandes.

En el sorteo número 6363, realizado este domingo 8 de marzo, la combinación ganadora fue 4721, y en la modalidad ‘La Quinta’ el número afortunado fue el 7.

Resultados La Antioqueñita Día hoy, 8 de marzo

Número ganador: 4721

Quinta balota: 7

Todos los días, incluso domingos y festivos, a las 16:00 horas se juega La Antioqueñita Tarde, también conocida como La Antioqueñita 2. ¡No se pierda la oportunidad de ganar!

Resultados La Antioqueñita Tarde hoy, 8 de marzo

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente

¿Cómo se juega La Antioqueñita?

Para jugar La Antioqueñita en sus ediciones de Día o Tarde, se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Elija su número: Debe seleccionar un número de 4 cifras (del 0000 al 9999).
  2. Defina el valor: Puede apostar desde montos muy bajos (desde unos pocos cientos de pesos).
  3. Elija la modalidad: Puede ganar de diferentes formas según cuántas cifras acierte y en qué orden

Estas son las diferentes modalidades:

  • Directo 4 cifras: Acierta los 4 números en el orden exacto. Paga $4.500 por cada peso apostado.
  • Directo 3 cifras: Acierta las últimas 3 cifras en orden. Paga $400 por cada peso apostado.
  • Combinado: Gana si las 4 cifras que eligió salen en el sorteo, sin importar el orden. (Paga menos que el directo, aprox. $208 por peso).
  • Dos cifras (Pata): Acierta las últimas 2 cifras. Paga $50 por peso.
  • Una cifra (Uña): Acierta la última cifra. Paga $5 por peso.

