¿Quién se llevó el premio hoy? Resultados de la Lotería Antioqueñita Día y Tarde de este martes 17 de marzo

La lotería Antioqueñita es una de las apuestas más tradicionales de Colombia. Se sortea diariamente en dos ediciones, Día y Tarde, lo que brinda a sus jugadores más oportunidades de participar y optar por atractivos premios.

Resultados Baloto hoy 16 de marzo de 2026: Números ganadores y Revancha

La mecánica de este juego de azar es bastante sencilla: cada apostador elige una combinación de cuatro cifras entre 0 y 9. A esta fórmula clásica se sumó recientemente la modalidad La Quinta, que incorpora una balota adicional y amplía las posibilidades de acceder a premios mayores.

Con esta dinámica, en el sorteo número 6381 de este martes 17 de marzo, la combinación ganadora fue 4083, acompañada por La Quinta balota número 6.

Resultados del sorteo 6381 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 4083

Quinta balota: 6

La Antioqueñita Tarde, también conocida como La Antioqueñita 2, se lleva a cabo a las 16:00 horas todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultado del sorteo 6382 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 16 de marzo de 2026

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos de esta lotería, a continuación podrá encontrar un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 16 de marzo de 2026: 4908 – Quinta balota: 3

– Quinta balota: Sorteo del 15 de marzo de 2026: 5864 – Quinta balota: 0

– Quinta balota: Sorteo del 14 de marzo de 2026: 4632 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 16 de marzo de 2026: 4051 – Quinta balota: 2

– Quinta balota: Sorteo del 15 de marzo de 2026: 7802 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 14 de marzo de 2026: 3108 – Quinta balota: 9

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este miércoles, 18 de marzo, a las 10:00 de la mañana.