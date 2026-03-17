Resultados Baloto hoy 16 de marzo de 2026: Números ganadores y Revancha

Este lunes 16 de marzo de 2026 se realizó un nuevo sorteo del Baloto, el juego de azar que en Colombia se lleva a cabo tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados. En esta ocasión, el sorteo número 2631 puso en juego un acumulado millonario tanto en su modalidad tradicional como en la Revancha, despertando la expectativa de miles de jugadores en todo el país.

El acumulado del Baloto alcanzó los 27.200 millones de pesos, mientras que el de Baloto Revancha llegó a 18.100 millones de pesos, cifras que lo mantienen como uno de los juegos más atractivos para quienes buscan cambiar su suerte.

Resultados del sorteo del Baloto del 16 de marzo de 2026

En el sorteo tradicional, los números ganadores fueron los siguientes:

Número ganador: 05 - 11 - 15 - 24 - 35

05 - 11 - 15 - 24 - 35 Súper balota: 03

El acumulado en esta modalidad se mantenía en una cifra considerable, a la espera de conocer si algún apostador logró acertar la combinación completa.

Resultados del Baloto Revancha

Por su parte, la modalidad Revancha también entregó sus resultados en la misma jornada:

Número ganador: 12 - 18 - 19 - 21 - 42

12 - 18 - 19 - 21 - 42 Súper balota: 08

Esta opción brinda una segunda oportunidad a quienes participan, con un acumulado independiente que también ha venido creciendo en las últimas semanas.

Así han caído los últimos resultados

En los sorteos más recientes, las combinaciones han mostrado una tendencia variada, sin números claramente dominantes, aunque algunos se repiten con mayor frecuencia.

Este lunes se llevó a cabo un nuevo sorteo del Baloto con millonarios acumulados. Foto: Getty Images / Baloto

Últimos tres resultados del Baloto (con súper balota):

14 de marzo de 2026: 02 - 07 - 23 - 31 - 36 - 16

11 de marzo de 2026: 17 - 23 - 30 - 38 - 40 - 07

9 de marzo de 2026: 05 - 07 - 08 - 25 - 29 - 14

Últimos tres resultados de Baloto Revancha (con súper balota):