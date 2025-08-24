Loterías
Resultado Baloto 23 de agosto de 2025: número ganador del último sorteo
Conozca el resultado del Baloto en el sorteo 2543, jugado este sábado en la noche.
El sábado 23 de agosto de 2025 se realizó el sorteo 2543 del Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia. El acumulado del premio mayor alcanzó los 15.800 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha entregaba un acumulado de 2.800 millones de pesos.
Resultados del sorteo 2543 del Baloto del 23 de agosto de 2025
Premio mayor: 15.800 millones de pesos
- Número ganador: 02 - 09 - 17 - 36 - 39
- Súper balota: 11
Resultados del sorteo 2543 del Baloto Revancha del 23 de agosto de 2025
Premio mayor: 2.800 millones de pesos
- Número ganador: 07 - 19 - 29 - 37 - 39
- Súper balota: 11
Últimos resultados del Baloto
A continuación, los números ganadores de los tres sorteos más recientes del Baloto con la Súper balota:
- 20 de agosto de 2025: 25 - 28 - 32 - 33 - 41 - 16
- 18 de agosto de 2025: 02 - 03 - 14 - 15 - 23 - 05
- 16 de agosto de 2025: 12 - 13 - 33 - 37 - 38 - 15
Últimos resultados del Baloto Revancha
- 20 de agosto de 2025: 13 - 20 - 26 - 28 - 37 - 09
- 18 de agosto de 2025: 01 - 12 - 14 - 28 - 33 - 01
- 16 de agosto de 2025: 02 - 04 - 08 - 12 - 32 - 08
El próximo sorteo del Baloto se jugará el lunes 25 de agosto de 2025 en la noche y podrá seguirse en vivo por televisión y radio.
¿Cómo se reclama el premio del Baloto?
Los premios del Baloto pueden reclamarse en puntos autorizados dependiendo del monto ganado.
Para premios menores a 182 UVT ($8′565.830), el jugador debe presentar:
- El tiquete original. Si fue adquirido en línea, puede imprimirse desde el correo de confirmación o desde el menú “Mis Apuestas” en el perfil del comprador.
- Un documento de identidad válido: cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.
Los premios mayores se reclaman directamente con el operador autorizado, siguiendo los lineamientos de Coljuegos, entidad que regula los juegos de azar en Colombia.