Resultado Baloto del sorteo del miércoles 18 de febrero de 2026

El Baloto volvió a jugar este miércoles 18 de febrero de 2026, en el marco del sorteo número 2620. Aunque este juego de azar solo se realiza los lunes, miércoles y sábados, cada jornada mantiene en expectativa a miles de apostadores en el país.

Para esta fecha, el acumulado del sorteo tradicional alcanzó los 22.800 millones de pesos, mientras que en la modalidad Baloto Revancha la cifra llegó a 15.900 millones de pesos, montos que continúan creciendo en caso de no registrarse un ganador con todos los aciertos.

Resultados del sorteo 2620 del 18 de febrero de 2026

Baloto tradicional

Número ganador: 11 - 27 - 38 - 40 - 42

Súper balota: 02

Baloto Revancha

Número ganador: 02 - 04 - 12 - 24 - 42

Súper balota: 06

Las cifras oficiales corresponden al sorteo realizado en la noche del miércoles y definen si el acumulado sigue aumentando para la próxima jornada.

El juego volvió a realizarse en su turno habitual de mitad de semana. Foto: Getty Images / Baloto

Números que venían marcando tendencia

En los tres sorteos anteriores del Baloto tradicional, los resultados fueron los siguientes:

16 de febrero de 2026: 09 - 18 - 21 - 22 - 42 - 14

09 - 18 - 21 - 22 - 42 - 14 14 de febrero de 2026: 15 - 21 - 29 - 34 - 35 - 06

15 - 21 - 29 - 34 - 35 - 06 11 de febrero de 2026: 09 - 14 - 30 - 36 - 42 - 06

En cuanto al Baloto Revancha, los números recientes fueron:

16 de febrero de 2026: 16 - 18 - 22 - 27 - 33 - 05

16 - 18 - 22 - 27 - 33 - 05 14 de febrero de 2026: 14 - 35 - 37 - 38 - 41 - 10

14 - 35 - 37 - 38 - 41 - 10 11 de febrero de 2026: 13 - 26 - 33 - 34 - 38 - 05

Estos resultados muestran repeticiones llamativas como el 09, el 42 o el 33 en distintas fechas, aunque cada sorteo es independiente y no garantiza patrones futuros.