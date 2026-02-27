Resultado de la lotería Chontico Día y Noche de este viernes, 27 de febrero de 2026

El sorteo 8354 se puso en marcha este viernes, 27 de febrero y, como suele pasar, bastaron pocos minutos para que se diera a conocer el número ganador.

La combinación que marcó la jornada fue el 1131, cifra que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre quienes siguen cada resultado al detalle.

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este viernes, 27 de febrero de 2026

En la Lotería Chontico, el día mantuvo su dinámica habitual con sus dos espacios tradicionales: Chontico Día y Chontico Noche, una fórmula que mantiene la expectativa activa durante toda la jornada y que mueve a miles de jugadores pendientes de cada anuncio.

El broche final llegó más tarde con ‘La Quinta’, cuando la balota se detuvo en el número 1. Así cerró un nuevo sorteo: números repasados a toda velocidad, cálculos de último momento y la ilusión intacta para la próxima jugada.

Millones siguieron la transmisión del Chontico Día. Foto: Getty Images / Chontico

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 27 de febrero de 2026

Premio mayor: 1131 - 1

Tres últimas cifras: 131

Dos últimas cifras: 31

Número completo: 1131

Última cifra: 1

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 27 de febrero de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Quinta: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día sábado 28 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

26 de febrero de 2026: 7566 - 3

25 de febrero de 2026: 2965 - 4

24 de febrero de 2026: 0133 - 2

Chontico Noche