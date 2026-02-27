LOTERÍAS

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este viernes, 27 de febrero de 2026

Esta lotería aumenta las probabilidades de ganar con sus dos versiones y la balota La Quinta.

Resultados del último sorteo de la lotería Sinuano Día y Noche
Resultados del último sorteo de la lotería Sinuano Día y Noche

El Sinuano, que cuenta con sorteos en las jornadas de la mañana y la noche, se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe y del país.

Este viernes, 27 de febrero de 2026, miles de personas están atentas a los resultados oficiales con la expectativa de haber acertado la combinación ganadora y acceder a los atractivos premios que ofrece esta modalidad.

En esta jornada, el número ganador del Sinuano Día fue el 0938, acompañado de la modalidad adicional conocida como La Quinta, correspondiente al número 6.

Resultados de la lotería El Sinuano Día este viernes, 27 de febrero de 2026

  • Premio mayor: 0938
  • La Quinta: 6

Resultados de la lotería El Sinuano Noche este viernes, 27 de febrero de 2026

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:

  • Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.
  • Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número -llamado “uña”-.
  • La edición nocturna de lunes a sábado de El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.
  • Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.

El próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el sábado 28 de febrero, en sus horarios habituales: 2:30 p. m. para la edición diurna y 10:30 p. m. para la nocturna.

Noticias Destacadas