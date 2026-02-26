Loterías

Revise si fue el ganador de la Lotería de Bogotá: número afortunado del sorteo del 26 de febrero de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves uno de sus sorteos más esperados del mes.

Redacción Loterías
26 de febrero de 2026, 10:40 p. m.
Lotería de Bogotá.
Lotería de Bogotá. Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty y Lotería de Bogotá

La suerte volvió a girar este jueves, 26 de febrero de 2026, con una nueva edición de la Lotería de Bogotá, uno de los juegos tradicionales de azar en el país. El sorteo número 2835, que se juega a las 10:25 p.m., puso en juego un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Resultado del premio mayor

La combinación ganadora fue:

  • Número: 5816.
  • Serie: 073.

Desatando expectativa entre quienes adquirieron su billete o fracción para esta jornada.

YouTube video lgyX9elMop8 thumbnail

Un plan de premios millonario

Para este sorteo, el esquema de premios mantuvo su estructura habitual, encabezada por el acumulado principal de 10.000 millones de pesos. Además, el plan incluyó:

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • Premio seco: $1.000 millones
  • 2 premios secos: $500 millones
  • 3 premios secos: $200 millones
  • 6 premios secos: $50 millones
  • 10 premios secos: $20 millones
  • 30 premios secos: $10 millones
Miloto: números ganadores del jueves 26 de febrero de 2026

La Lotería de Bogotá se ha caracterizado por ofrecer múltiples opciones de premio, lo que amplía las probabilidades de ganar en diferentes categorías.

En las semanas anteriores, los resultados fueron los siguientes:

  • 20 de febrero de 2026: número 5870 de la serie 147
  • 12 de febrero de 2026: número 2762 de la serie 465
  • 5 de febrero de 2026: número 2815 de la serie 456

