Loterías
Resultado de la Lotería de Bogotá en su primer juego de noviembre: número ganador del sorteo 2819
Un nuevo sorteo de la Lotería de Bogotá renovó la ilusión de miles de jugadores.
Este jueves 6 de noviembre de 2025 se jugó el sorteo número 2819 de la Lotería de Bogotá como cada semana, el juego se realizó a las 10:25 p.m. con un premio mayor de 10.000 millones de pesos.
Resultado del premio mayor de la Lotería de Bogotá
- Número: 3290
- Serie: 191
Resultados de los 3 últimos sorteos
Los sorteos de octubre dejó varias combinaciones de números, en los cuales estuvieron:
- 30 de octubre de 2025: número 4913 de la serie 193.
- 23 de octubre de 2025: número 3223 de la serie 097.
- 16 de octubre de 2025: número 1601 de la serie 127.
Dónde comprar la Lotería de Bogotá
Los billetes pueden adquirirse de forma física o digital. Entre las opciones disponibles se encuentran:
- El portal oficial www.loteriadebogota.com
- Puntos Paga Todo, Loticolombia, Efecty, Punto de Pago y CODESA.
La Lotería de Bogotá continúa posicionándose como una de las más sólidas del país, combinando tradición, transparencia y premios que cambian vidas cada semana.