Resultado de la Lotería de Bogotá en su primer juego de noviembre: número ganador del sorteo 2819

Un nuevo sorteo de la Lotería de Bogotá renovó la ilusión de miles de jugadores.

Redacción Loterías
7 de noviembre de 2025, 3:50 a. m.
Una nueva edición de la Lotería de Bogotá encendió la expectativa entre los apostadores.
La tradicional Lotería de Bogotá volvió a repartir fortuna en su más reciente jornada. | Foto: Getty / Lotería de Bogotá

Este jueves 6 de noviembre de 2025 se jugó el sorteo número 2819 de la Lotería de Bogotá como cada semana, el juego se realizó a las 10:25 p.m. con un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Resultado del premio mayor de la Lotería de Bogotá

  • Número: 3290
  • Serie: 191
Resultado LOTERIA DE BOGOTA Jueves 6 de Noviembre de 2025

Resultados de los 3 últimos sorteos

Los sorteos de octubre dejó varias combinaciones de números, en los cuales estuvieron:

  • 30 de octubre de 2025: número 4913 de la serie 193.
  • 23 de octubre de 2025: número 3223 de la serie 097.
  • 16 de octubre de 2025: número 1601 de la serie 127.

Dónde comprar la Lotería de Bogotá

Los billetes pueden adquirirse de forma física o digital. Entre las opciones disponibles se encuentran:

La Lotería de Bogotá realizó su último sorteo del mes, el número 2818.
La Lotería de Bogotá inició el mes premiando a quienes apostaron por su número favorito. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty y Lotería de Bogotá
  • El portal oficial www.loteriadebogota.com
  • Puntos Paga Todo, Loticolombia, Efecty, Punto de Pago y CODESA.

La Lotería de Bogotá continúa posicionándose como una de las más sólidas del país, combinando tradición, transparencia y premios que cambian vidas cada semana.

