Resultado de la Lotería de Bogotá: número ganador del premio mayor de 10.000 millones de pesos

La Lotería de Bogotá realizó hoy su sorteo 2809 con un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Redacción Loterías
29 de agosto de 2025, 3:50 a. m.
Hoy se llevó a cabo una nueva edición del sorteo semanal de la Lotería de Bogotá.
Este jueves, 28 de agosto, como todas las semanas a las 10:25 de la noche, se jugó la Lotería de Bogotá. Esta vez fue el sorteo número 2809 y trajo una sorpresa gigante: el premio mayor de $10.000 millones de pesos.

Resultado del premio mayor de 28 de agosto de 2025

  • Número: 9673
  • Serie: 407
Resultado LOTERIA DE BOGOTA Jueves 28 de Agosto de 2025

¿Cuánto se puede Ganar?

La Lotería de Bogotá ofrece una amplia gama de premios para los participantes además del premio mayor, con secos:

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • Premio Seco: $1.000 millones
  • 2 Premios Secos: $500 millones cada uno
  • 3 Premios Secos: $200 millones cada uno
  • 6 Premios Secos: $50 millones cada uno
  • 10 Premios Secos: $20 millones cada uno
  • 30 Premios Secos: $10 millones cada uno

¿Qué números han salido últimamente?

Para los que estudian los números o tienen sus cábalas, estos fueron los ganadores de las últimas semanas:

  • 21 de agosto: 9915 de la serie 416
  • 14 de agosto: 9091 de la serie 436
  • 6 de agosto: 3158 de la serie 083

¿Cómo saber si su billete es verdadero?

Tenga cuidado con los billetes falsos, para estar seguro de que su billete es auténtico, de acuerdo con la Lotería de Bogotá haga esto:

Revise que el número y la fecha no estén alterados o pegados encima. El billete completo cuesta $18.000 y cada fracción vale $6.000. Lo más importante: tome una moneda y frote donde dice “FROTE CON UNA MONEDA”. Si aparece la palabra “AUTENTICO”, su billete es verdadero.

¿Cuánto se dinero se lleva si gana un premio?

Si se gana un premio, el gobierno le descuenta dos impuestos:

Primero le quitan el 17% para la salud de Bogotá. Después, si el premio es mayor a $2.259.120, le quitan otro 20% para la DIAN (impuestos nacionales). Si su premio es menor a esa cifra, solo le quitan el 17%.

Por ejemplo, si se gana $10 millones, le quedan aproximadamente $6.64 millones después de impuestos.

¿Dónde puedo comprar el billete?

No tiene excusa para no jugar. Puede comprar su billete en:

  • La página web oficial: www.loteriadebogota.com
  • Con cualquier lotero en la calle
  • En tiendas Paga Todo
  • En Loticolombia
  • En Efecty
  • En puntos Punto de Pago
  • En puntos CODESA

¿No se ganó nada esta vez? No se desanime. El próximo jueves 4 de septiembre habrá un nuevo sorteo con nuevas oportunidades. Recuerde que la Lotería de Bogotá solo se juega los jueves a las 10:25 de la noche.

