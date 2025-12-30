Resultado del Baloto, lunes 29 de diciembre: descubra si se convirtió en el nuevo millonario de fin de año

El lunes 29 de diciembre de 2025 se realizó el sorteo número 2598 del Baloto, la tradicional apuesta que ofrece grandes premios a los colombianos.
Con un acumulado de 13.800 millones de pesos en la modalidad principal y 11.500 millones en Baloto Revancha, muchos esperan con ilusión convertirse en el millonario de fin de año.
Resultados del Baloto del 29 de diciembre de 2025
El sorteo principal dejó el siguiente resultado:
- Número ganador: 21 - 17 - 08 - 36 - 39.
- Súper Balota: 15.
- Premio mayor: 13.800 millones de pesos
Resultados del Baloto Revancha del 29 de diciembre de 2025
Por su parte, el Baloto Revancha entregó un acumulado de 11.500 millones de pesos con los siguientes números:
- Número ganador: 15 - 11 - 42 - 36 - 23.
- Súper Balota: 08.
- Premio mayor: 11.500 millones de pesos
Últimos resultados del Baloto
Los últimos tres sorteos del Baloto muestran la siguiente secuencia de números:
Baloto principal:
- 27 de diciembre de 2025: 05 - 17 - 18 - 32 - 41 - Súper Balota 06
- 24 de diciembre de 2025: 08 - 09 - 15 - 23 - 35 - Súper Balota 15
- 22 de diciembre de 2025: 04 - 17 - 19 - 32 - 42 - Súper Balota 15
Baloto Revancha:
- 27 de diciembre de 2025: 04 - 15 - 22 - 35 - 41 - Súper Balota 03
- 24 de diciembre de 2025: 14 - 18 - 27 - 34 - 40 - Súper Balota 07
- 22 de diciembre de 2025: 09 - 24 - 27 - 35 - 42 - Súper Balota 04