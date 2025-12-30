Resultado del Baloto, lunes 29 de diciembre: descubra si se convirtió en el nuevo millonario de fin de año

El lunes 29 de diciembre de 2025 se realizó el sorteo número 2598 del Baloto, la tradicional apuesta que ofrece grandes premios a los colombianos.

Con un acumulado de 13.800 millones de pesos en la modalidad principal y 11.500 millones en Baloto Revancha, muchos esperan con ilusión convertirse en el millonario de fin de año.

Resultados del Baloto del 29 de diciembre de 2025

El sorteo principal dejó el siguiente resultado:

Número ganador: 21 - 17 - 08 - 36 - 39.

Súper Balota: 15.

Premio mayor: 13.800 millones de pesos

Resultados del Baloto Revancha del 29 de diciembre de 2025

Por su parte, el Baloto Revancha entregó un acumulado de 11.500 millones de pesos con los siguientes números:

Número ganador: 15 - 11 - 42 - 36 - 23.

Súper Balota: 08 .

. Premio mayor: 11.500 millones de pesos

Últimos resultados del Baloto

Los últimos tres sorteos del Baloto muestran la siguiente secuencia de números:

Los últimos sorteos del Baloto y Revancha han mostrado combinaciones variadas, manteniendo la expectativa entre quienes siguen jugando. Foto: Getty Images / Baloto

Baloto principal:

27 de diciembre de 2025: 05 - 17 - 18 - 32 - 41 - Súper Balota 06

24 de diciembre de 2025: 08 - 09 - 15 - 23 - 35 - Súper Balota 15

22 de diciembre de 2025: 04 - 17 - 19 - 32 - 42 - Súper Balota 15

Baloto Revancha:

27 de diciembre de 2025: 04 - 15 - 22 - 35 - 41 - Súper Balota 03

24 de diciembre de 2025: 14 - 18 - 27 - 34 - 40 - Súper Balota 07

22 de diciembre de 2025: 09 - 24 - 27 - 35 - 42 - Súper Balota 04