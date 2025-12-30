Loterías

Resultado del Baloto, lunes 29 de diciembre: descubra si se convirtió en el nuevo millonario de fin de año

Este lunes, el Baloto volvió a poner a prueba la suerte de los colombianos con su tradicional sorteo semanal.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
30 de diciembre de 2025, 11:20 a. m.
Los resultados de hoy incluyen tanto la modalidad principal como la Revancha, ampliando las oportunidades de ganar.
Los resultados de hoy incluyen tanto la modalidad principal como la Revancha, ampliando las oportunidades de ganar. Foto: Getty Images / Baloto

El lunes 29 de diciembre de 2025 se realizó el sorteo número 2598 del Baloto, la tradicional apuesta que ofrece grandes premios a los colombianos.

Con un acumulado de 13.800 millones de pesos en la modalidad principal y 11.500 millones en Baloto Revancha, muchos esperan con ilusión convertirse en el millonario de fin de año.

Resultados del Baloto del 29 de diciembre de 2025

El sorteo principal dejó el siguiente resultado:

  • Número ganador: 21 - 17 - 08 - 36 - 39.
  • Súper Balota: 15.
  • Premio mayor: 13.800 millones de pesos

Resultados del Baloto Revancha del 29 de diciembre de 2025

Por su parte, el Baloto Revancha entregó un acumulado de 11.500 millones de pesos con los siguientes números:

Loterías

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este lunes 29 de diciembre de 2025

Loterías

Lotería de Cundinamarca hoy lunes; resultados del último sorteo del 29 de diciembre y acumulado

Loterías

¿Qué número cayó en la Lotería del Tolima? Resultados del lunes 29 de diciembre

Loterías

Miloto: números ganadores del sorteo del 29 de diciembre de 2025

Loterías

¿Apostó en la lotería?: consulte si ganó en el sorteo de Super Astro Sol el lunes 29 de diciembre

Loterías

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este lunes, 29 de diciembre de 2025

Loterías

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este lunes, 29 de diciembre

Loterías

Ganador del Baloto navideño: número afortunado del sorteo del 24 de diciembre de 2025

Loterías

Resultado del Baloto y Revancha: combinaciones ganadoras del lunes 22 de diciembre de 2025

Loterías

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 20 de diciembre del 2025

  • Número ganador: 15 - 11 - 42 - 36 - 23.
  • Súper Balota: 08.
  • Premio mayor: 11.500 millones de pesos

Últimos resultados del Baloto

Los últimos tres sorteos del Baloto muestran la siguiente secuencia de números:

Las combinaciones del Baloto y Revancha del lunes 22 de diciembre quedaron oficialmente registradas.
Los últimos sorteos del Baloto y Revancha han mostrado combinaciones variadas, manteniendo la expectativa entre quienes siguen jugando. Foto: Getty Images / Baloto

Baloto principal:

  • 27 de diciembre de 2025: 05 - 17 - 18 - 32 - 41 - Súper Balota 06
  • 24 de diciembre de 2025: 08 - 09 - 15 - 23 - 35 - Súper Balota 15
  • 22 de diciembre de 2025: 04 - 17 - 19 - 32 - 42 - Súper Balota 15

Baloto Revancha:

  • 27 de diciembre de 2025: 04 - 15 - 22 - 35 - 41 - Súper Balota 03
  • 24 de diciembre de 2025: 14 - 18 - 27 - 34 - 40 - Súper Balota 07
  • 22 de diciembre de 2025: 09 - 24 - 27 - 35 - 42 - Súper Balota 04

Más de Loterías

Este sorteo de Baloto generó gran expectativa en todo el país, con jugadores atentos a cada número revelado.

Resultado del Baloto, lunes 29 de diciembre: descubra si se convirtió en el nuevo millonario de fin de año

Resultados de la lotería Super Astro Luna

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este lunes 29 de diciembre de 2025

La lotería de Cundinamarca entrega millones en premios.

Lotería de Cundinamarca hoy lunes; resultados del último sorteo del 29 de diciembre y acumulado

Sorteo número 4150

¿Qué número cayó en la Lotería del Tolima? Resultados del lunes 29 de diciembre

Miloto, sorteo 15 de septiembre de 2025.

Miloto: números ganadores del sorteo del 29 de diciembre de 2025

Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 20 de diciembre de 2025. Estos fueron los números y signo ganadores

¿Apostó en la lotería?: consulte si ganó en el sorteo de Super Astro Sol el lunes 29 de diciembre

Sinuano Día y Noche

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este lunes, 29 de diciembre de 2025

Resultado de la lotería Chontico del viernes 12 de septiembre de 2025.

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este lunes, 29 de diciembre

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 3 de diciembre.

¿Fue uno de los ganadores? Consulte aquí los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 29 de diciembre

La Antioqueñita Día y Tarde

¿Salió ganador? Estos son los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde del 29 de diciembre

Noticias Destacadas