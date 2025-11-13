Suscribirse

Resultado del Baloto miércoles 12 de noviembre: número ganador del acumulado de 4.700 millones

La expectativa creció entre los apostadores con el nuevo sorteo del Baloto de mitad de semana.

Redacción Loterías
13 de noviembre de 2025, 11:13 a. m.
El último sorteo del Baloto encendió nuevamente la emoción entre los apostadores colombianos.
Una nueva jugada del Baloto mantiene viva la esperanza de alcanzar la fortuna. | Foto: Getty Images / Baloto

El sorteo del Baloto de este miércoles, 12 de noviembre de 2025, jugó su acumulado de 4.700 millones de pesos, junto a la modalidad Baloto Revancha con un acumulado de 7.400 millones.

Resultados del sorteo del Baloto

El premio mayor del Baloto del 12 de noviembre fue:

  • Número: 01 - 22 - 24 - 21 - 18,
  • Súper balota: 14

Resultados del sorteo del Baloto Revancha

En la modalidad Baloto Revancha, el premio mayor de 7.400 millones de pesos fue:

  • Número: 40 - 14 - 41 - 20 - 39,
  • Súper balota: 10
BALOTO Y REVANCHA Miercoles 12 de Noviembre de 2025

Este sorteo mantiene la tradición de jugar los lunes, miércoles y sábados, ofreciendo a los apostadores colombianos la posibilidad de hacerse con importantes acumulados.

Miles de apostadores participaron en el más reciente sorteo del Baloto realizado este miércoles.
Una nueva combinación de números marcó el rumbo del Baloto de este miércoles. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Baloto

Últimos tres sorteos del Baloto

Para referencia de los apostadores, los números ganadores y sus súper balotas de los últimos tres sorteos han sido:

Baloto

  • 10 de Noviembre de 2025: 17 - 22 - 24 - 26 - 27, Súper balota: 13
  • 8 de Noviembre de 2025: 01 - 06 - 18 - 21 - 24, Súper balota: 12
  • 5 de Noviembre de 2025: 09 - 14 - 29 - 35 - 40, Súper balota: 03

Baloto Revancha

  • 10 de Noviembre de 2025: 10 - 12 - 17 - 30 - 34, Súper balota: 08
  • 8 de Noviembre de 2025: 14 - 23 - 33 - 38 - 40, Súper balota: 06
  • 5 de Noviembre de 2025: 14 - 16 - 26 - 39 - 43, Súper balota: 14

