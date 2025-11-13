Loterías
Resultado del Baloto miércoles 12 de noviembre: número ganador del acumulado de 4.700 millones
La expectativa creció entre los apostadores con el nuevo sorteo del Baloto de mitad de semana.
El sorteo del Baloto de este miércoles, 12 de noviembre de 2025, jugó su acumulado de 4.700 millones de pesos, junto a la modalidad Baloto Revancha con un acumulado de 7.400 millones.
Resultados del sorteo del Baloto
El premio mayor del Baloto del 12 de noviembre fue:
- Número: 01 - 22 - 24 - 21 - 18,
- Súper balota: 14
Resultados del sorteo del Baloto Revancha
En la modalidad Baloto Revancha, el premio mayor de 7.400 millones de pesos fue:
- Número: 40 - 14 - 41 - 20 - 39,
- Súper balota: 10
Este sorteo mantiene la tradición de jugar los lunes, miércoles y sábados, ofreciendo a los apostadores colombianos la posibilidad de hacerse con importantes acumulados.
Últimos tres sorteos del Baloto
Para referencia de los apostadores, los números ganadores y sus súper balotas de los últimos tres sorteos han sido:
Baloto
- 10 de Noviembre de 2025: 17 - 22 - 24 - 26 - 27, Súper balota: 13
- 8 de Noviembre de 2025: 01 - 06 - 18 - 21 - 24, Súper balota: 12
- 5 de Noviembre de 2025: 09 - 14 - 29 - 35 - 40, Súper balota: 03
Baloto Revancha
- 10 de Noviembre de 2025: 10 - 12 - 17 - 30 - 34, Súper balota: 08
- 8 de Noviembre de 2025: 14 - 23 - 33 - 38 - 40, Súper balota: 06
- 5 de Noviembre de 2025: 14 - 16 - 26 - 39 - 43, Súper balota: 14