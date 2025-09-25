Suscribirse

Resultado del Baloto: número ganador del sorteo 2557, miércoles 24 de septiembre 2025

Los jugadores conocieron la combinación ganadora del sorteo 2557 del Baloto realizado en la noche del miércoles.

25 de septiembre de 2025, 11:35 a. m.
El Baloto cumplió con su sorteo 2557, realizado este miércoles, en medio de la expectativa nacional.
Este 24 de septiembre se desarrolló el sorteo 2557 del Baloto con millonarias cifras en disputa. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Baloto

El Baloto realizó su sorteo número 2556 este miércoles 24 de septiembre de 2025, con un acumulado de 21.300 millones de pesos en la modalidad principal y 4.200 millones de pesos en Baloto Revancha. Los jugadores de todo el país estuvieron atentos a la combinación ganadora que podía convertirlos en los nuevos millonarios de Colombia.

Números ganadores del Baloto del 24 de septiembre

En el sorteo 2556, los resultados fueron los siguientes:

Premio acumulado: $21.300 millones

  • Número ganador: 2-7-10-29-34
  • Súper balota: 4

En cuanto al Baloto Revancha, el acumulado ascendió a $4.200 millones y la combinación ganadora quedó así:

Premio acumulado: $4.200 millones

  • Número ganador: 09 - 03 - 02 - 21 - 35
  • Súper balota: 12

Los últimos tres sorteos en la modalidad principal y revancha

Los jugadores suelen seguir de cerca las tendencias de los números. Estos fueron los resultados más recientes en ambas modalidades:

Este lunes 22 de septiembre, el Baloto ofreció su acumulado más reciente y la emoción de la Revancha, que suma otro atractivo a la apuesta.
Con grandes premios en juego, el Baloto entregó los resultados de su sorteo número 2557 este 24 de septiembre. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Baloto

Baloto principal (con súper balota)

  • 22 de septiembre de 2025: 06 - 18 - 22 - 23 - 35 - 15
  • 20 de septiembre de 2025: 08 - 11 - 16 - 30 - 40 - 06
  • 17 de septiembre de 2025: 07 - 09 - 10 - 37 - 39 - 04

Baloto Revancha (con súper balota)

  • 22 de septiembre de 2025: 05 - 06 - 12 - 14 - 35 - 12
  • 20 de septiembre de 2025: 12 - 24 - 29 - 39 - 42 - 08
  • 17 de septiembre de 2025: 05 - 07 - 11 - 15 - 23 - 03

Proceso para reclamar un premio del Baloto

Los ganadores cuentan con un plazo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. El procedimiento varía según el monto:

  • Premios menores a 182 UVT ($8′565.830): se debe presentar el tiquete original en físico o digital, además de un documento de identidad válido (cédula, pasaporte o permisos migratorios).
  • Premios superiores a 182 UVT ($9.063.418): el ganador debe comunicarse a las líneas (601) 2973030 o (601) 7426861 extensión 72749 en horario de oficina. Luego deberá presentarse en la sucursal fiduciaria autorizada con el tiquete en perfecto estado y la documentación correspondiente.

De esta manera, el Baloto continúa generando expectativa en cada uno de sus sorteos, que se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábados, con la posibilidad de entregar millonarios premios a quienes acierten la combinación ganadora.

