Resultado del Baloto: número ganador del último sorteo del mes de septiembre 2025
El cierre de septiembre llegó con una nueva jornada del Baloto y acumulados millonarios en juego.
El mes de septiembre cerró con un nuevo sorteo del Baloto que mantuvo la expectativa de miles de apostadores en todo el país. Este lunes 29 de septiembre se llevó a cabo el concurso número 2559, con un premio acumulado de 22.100 millones de pesos en la modalidad principal y 4.400 millones de pesos en la opción Baloto Revancha.
Resultados del sorteo del Baloto del 29 de septiembre de 2025
Premio acumulado: $22.100 millones
- Número ganador: 34 - 11 - 03 - 35 - 24
- Súper balota: 10
El juego, que se realiza cada lunes, miércoles y sábado, mantiene su atractivo gracias a los millonarios premios que despiertan el interés de los colombianos que esperan convertirse en los próximos ganadores.
Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 29 de septiembre de 2025
Premio mayor acumulado: $4.400 millones
- Número ganador: 25 - 30 - 31 - 01 - 13
- Súper balota: 06
Baloto Revancha ofrece a los participantes una segunda oportunidad de llevarse un premio significativo en el mismo sorteo, lo que ha convertido a esta modalidad en una de las más populares entre los apostadores.
Últimos resultados de septiembre
En lo corrido del mes, estos fueron los resultados más recientes del Baloto principal y Revancha:
Baloto – con súper balota
- 27 de septiembre de 2025: 06 - 13 - 19 - 32 - 38 - 04
- 24 de septiembre de 2025: 02 - 07 - 10 - 29 - 34 - 04
- 22 de septiembre de 2025: 06 - 18 - 22 - 23 - 35 - 15
Baloto Revancha – con súper balota
- 27 de septiembre de 2025: 14 - 17 - 19 - 28 - 33 - 02
- 24 de septiembre de 2025: 02 - 03 - 09 - 21 - 35 - 12
- 22 de septiembre de 2025: 05 - 06 - 12 - 14 - 35 - 12