Resultado del Baloto y Revancha: combinaciones ganadoras del lunes 22 de diciembre de 2025

El Baloto realizó este lunes 22 de diciembre de 2025 su sorteo número 2595, una de las citas habituales del juego que se lleva a cabo únicamente los lunes, miércoles y sábados en Colombia. En esta jornada, el acumulado volvió a captar la atención de miles de apostadores que esperaban conocer si el premio mayor caía antes del cierre de año.

En esta edición, el acumulado del Baloto alcanzó los 11.600 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha puso en juego un premio estimado en 10.900 millones de pesos.

Resultados del sorteo del Baloto y Baloto Revancha del 22 de diciembre de 2025

De acuerdo con la información del sorteo 2595, estos fueron los números correspondientes a cada modalidad:

Resultados del Baloto – lunes 22 de diciembre de 2025

Premio mayor: 11.600 millones de pesos

Número ganador: 04 - 17 - 19 - 32 - 42

Súper balota: 15

Resultados del Baloto Revancha – lunes 22 de diciembre de 2025

Premio mayor: 10.900 millones de pesos

Número ganador: 09 - 24 - 27 - 35 - 42

Súper balota: 04

Números de los últimos sorteos de Baloto y Revancha

El historial reciente permite identificar tendencias y cifras que se han repetido en los últimos días, una información que muchos jugadores toman como referencia antes de realizar nuevas apuestas.

Últimos 3 sorteos de Baloto (con súper balota)

20 de diciembre de 2025: 04 – 05 – 10 – 17 – 40 – 10

17 de diciembre de 2025: 04 – 09 – 18 – 29 – 31 – 05

15 de diciembre de 2025: 10 – 29 – 36 – 38 – 40 – 07

Últimos 3 sorteos de Baloto Revancha (con súper balota)