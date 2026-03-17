Resultado del Sorteo Mayor 4006: Lotería Nacional del martes 17 de marzo de 2026

El Sorteo Mayor 4006 de la Lotería Nacional dejó una nueva lista de ganadores este martes 17 de marzo, con un premio principal de 21 millones de pesos y múltiples recompensas distribuidas entre miles de participantes. La jornada también incluyó reintegros que permitieron a algunos jugadores recuperar parte de su inversión.

Resultados principales del sorteo

El premio mayor de 21 millones de pesos correspondió al número 32394, convirtiéndose en el más destacado de la noche. A este le siguieron otros premios relevantes:

2 millones 550 mil pesos: 21284

21284 900 mil pesos: 34912

Asimismo, se entregaron varios premios intermedios:

240 mil pesos: 12395, 08652, 40318, 47910

12395, 08652, 40318, 47910 120 mil pesos: 16705, 23221, 25776, 27511, 09445

En cuanto a los reintegros, los números favorecidos fueron el 2 y el 4, brindando una segunda oportunidad a quienes no obtuvieron premios mayores.

Miles de participantes conocieron los resultados del Sorteo Mayor 4006 realizado este 17 de marzo. Foto: @LN__Tradicionales

Cómo funciona el Sorteo Mayor

El Sorteo Mayor opera con un total de 60.000 números, que van del 00000 al 60000, distribuidos en tres series. Cada billete se divide en 20 fracciones o “cachitos”, lo que amplía las posibilidades de participación.

En total, se ponen en juego 180.000 cachitos, lo que permite que más personas puedan adquirir una parte del billete y aspirar a los premios, ya sean completos o proporcionales.

Un sorteo conmemorativo

En esta edición, el billete del sorteo rindió homenaje al 474.° aniversario de la fundación de Teziutlán, municipio ubicado en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, reconocido por su historia de más de cuatro siglos.