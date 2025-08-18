Suscribirse

Resultado del Super Astro Luna: sorteo del lunes 18 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Super Astro Luna.

Redacción Loterías
19 de agosto de 2025, 1:58 a. m.
Super Astro Luna.
Super Astro Luna. | Foto: Tomada de Facebook: SUPER Astro

El lunes, 18 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 7851 de la lotería Super Astro Luna. El número ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fue el 0141, con el signo Acuario.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna

Premio mayor de 42.000 veces lo apostado.

  • Número 0141, con el signo Acuario.
Resultado SUPER ASTRO LUNA Lunes 18 de Agosto de 2025

Números ganadores de los últimos tres sorteos del Super Astro Luna

  • Sorteo del 17 de agosto de 2025: número 5641, con el signo Capricornio.
  • Sorteo del 16 de agosto de 2025: número 8328, con el signo Acuario.
  • Sorteo del 15 de agosto de 2025: número 4242, con el signo Aries.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este martes, 19 de agosto de 2025, a las 8:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

El plan de premios de la Lotería Super Astro Luna

  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

