Resultado del Super Astro Sol: combinación millonaria ganadora de número y signo zodiacal, el sábado 13 de diciembre

El sorteo 5309 del Super Astro Sol se realizó este sábado 13 de diciembre a las 4:00 p.m.

Redacción Loterías
13 de diciembre de 2025, 9:07 p. m.
La combinación de número y signo zodiacal se reveló en vivo por Canal 1.
Cada apuesta permite elegir un número de hasta cuatro cifras y un signo del zodiaco. | Foto: Getty Images / Super Astro

El Super Astro Sol de hoy sábado 13 de diciembre de 2025 reveló su combinación ganadora en el sorteo número 5309.

Número ganador del sábado 13 de diciembre

Los apostadores que acertaron a la combinación:

  • Número: 6794
  • Signo zodiacal: Cáncer

El sorteo se realizó a las 4:00 p.m., en vivo a través del Canal 1, como es habitual de lunes a sábado.

Resultado SUPER ASTRO SOL Sabado 13 de Diciembre de 2025

Cómo funciona el Super Astro Sol

Este juego de azar permite a los jugadores elegir un número de hasta cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco.

La dinámica convierte a cada apuesta en una oportunidad única de obtener un premio millonario de manera sencilla y emocionante.

Resultados del Super Astro Sol
Los sorteos del Super Astro Sol se realizan de lunes a sábado, generando expectativa entre los participantes. | Foto: Getty Images

Últimos resultados antes del sorteo de hoy

El Super Astro Sol ha presentado una serie de resultados recientes que entusiasman a sus seguidores:

  • Sorteo 5308 (viernes 12 de diciembre): Número 1529, Signo Escorpio.
  • Sorteo 5307 (jueves 11 de diciembre): Número 1257, Signo Sagitario.
  • Sorteo 5306 (miércoles 10 de diciembre): Número 9143, Signo Aries.

Estos resultados muestran la variabilidad y el elemento sorpresa que caracteriza a este juego, manteniendo a los apostadores atentos a cada sorteo.

Participación y transmisión en vivo

Cada sorteo se transmite en vivo y en directo por el Canal 1, lo que garantiza transparencia y emoción para los participantes. Los interesados pueden seguir el desarrollo del sorteo y conocer la combinación ganadora en tiempo real, aumentando la confianza y la diversión de cada apuesta.

