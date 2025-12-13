El Super Astro Sol de hoy sábado 13 de diciembre de 2025 reveló su combinación ganadora en el sorteo número 5309.

Número ganador del sábado 13 de diciembre

Los apostadores que acertaron a la combinación:

Número: 6794

Signo zodiacal: Cáncer

El sorteo se realizó a las 4:00 p.m., en vivo a través del Canal 1, como es habitual de lunes a sábado.

Cómo funciona el Super Astro Sol

Este juego de azar permite a los jugadores elegir un número de hasta cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco.

La dinámica convierte a cada apuesta en una oportunidad única de obtener un premio millonario de manera sencilla y emocionante.

Los sorteos del Super Astro Sol se realizan de lunes a sábado, generando expectativa entre los participantes. | Foto: Getty Images

Últimos resultados antes del sorteo de hoy

El Super Astro Sol ha presentado una serie de resultados recientes que entusiasman a sus seguidores:

Sorteo 5308 (viernes 12 de diciembre): Número 1529 , Signo Escorpio .

, Signo . Sorteo 5307 (jueves 11 de diciembre): Número 1257 , Signo Sagitario .

, Signo . Sorteo 5306 (miércoles 10 de diciembre): Número 9143, Signo Aries.

Estos resultados muestran la variabilidad y el elemento sorpresa que caracteriza a este juego, manteniendo a los apostadores atentos a cada sorteo.

Participación y transmisión en vivo