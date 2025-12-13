Loterías
Resultado del Super Astro Sol: combinación millonaria ganadora de número y signo zodiacal, el sábado 13 de diciembre
El sorteo 5309 del Super Astro Sol se realizó este sábado 13 de diciembre a las 4:00 p.m.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
El Super Astro Sol de hoy sábado 13 de diciembre de 2025 reveló su combinación ganadora en el sorteo número 5309.
Número ganador del sábado 13 de diciembre
Los apostadores que acertaron a la combinación:
- Número: 6794
- Signo zodiacal: Cáncer
El sorteo se realizó a las 4:00 p.m., en vivo a través del Canal 1, como es habitual de lunes a sábado.
Cómo funciona el Super Astro Sol
Este juego de azar permite a los jugadores elegir un número de hasta cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco.
La dinámica convierte a cada apuesta en una oportunidad única de obtener un premio millonario de manera sencilla y emocionante.
Últimos resultados antes del sorteo de hoy
El Super Astro Sol ha presentado una serie de resultados recientes que entusiasman a sus seguidores:
- Sorteo 5308 (viernes 12 de diciembre): Número 1529, Signo Escorpio.
- Sorteo 5307 (jueves 11 de diciembre): Número 1257, Signo Sagitario.
- Sorteo 5306 (miércoles 10 de diciembre): Número 9143, Signo Aries.
Estos resultados muestran la variabilidad y el elemento sorpresa que caracteriza a este juego, manteniendo a los apostadores atentos a cada sorteo.
Participación y transmisión en vivo
Cada sorteo se transmite en vivo y en directo por el Canal 1, lo que garantiza transparencia y emoción para los participantes. Los interesados pueden seguir el desarrollo del sorteo y conocer la combinación ganadora en tiempo real, aumentando la confianza y la diversión de cada apuesta.