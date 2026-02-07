Loterías

Resultado del Super Astro Sol este sábado, 7 de febrero: consulte si fue el afortunado ganador de la lotería

Cada tarde, este juego de azar revela sus números ganadores.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
8 de febrero de 2026, 1:55 a. m.
Resultados del Super Astro Sol
Resultados del Super Astro Sol Foto: Getty Images

Este sábado, 7 de febrero del 2026, se jugó el sorteo 5354 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 6602
  • Los últimos tres dígitos: 602
  • Los últimos dos dígitos: 02
  • Y el signo zodiacal ganador es: Virgo

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

YouTube video ZZW26h2X4HI thumbnail

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000, y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Noticias Destacadas