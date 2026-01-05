Loterías

Resultado ganador del Baloto: número de los $15.200 millones de pesos, sorteo del 5 de enero de 2026

El sorteo 2600 del Baloto se realizó este lunes 5 de enero con un acumulado que alcanzó los $15.200 millones de pesos.

Redacción Loterías
6 de enero de 2026, 3:46 a. m.
Este lunes se llevó a cabo un nuevo sorteo del Baloto, correspondiente a su jornada habitual de comienzos de semana.
Este lunes se llevó a cabo un nuevo sorteo del Baloto, correspondiente a su jornada habitual de comienzos de semana.

El Baloto volvió a ser protagonista este lunes 5 de enero de 2026, en el sorteo número 2600, con un acumulado que alcanzó los $15.200 millones de pesos en su premio mayor. Como es habitual, el juego —que solo se realiza los lunes, miércoles y sábados— también entregó resultados en la modalidad Baloto Revancha, cuyo acumulado llegó a los $12.100 millones.

Resultado del sorteo del Baloto del 5 de enero de 2026

En el sorteo realizado este lunes, el Baloto dejó definida la siguiente combinación ganadora:

  • Premio mayor: $15.200 millones de pesos
  • Número ganador: XXXXXXXX
  • Súper balota: X

Con este resultado, miles de apostadores en todo el país revisaron sus tiquetes con la expectativa de haber acertado la combinación que entrega uno de los premios más altos del juego.

Resultado del Baloto Revancha del 5 de enero de 2026

En la modalidad Baloto Revancha, que se juega con el mismo número pero en un sorteo independiente, el resultado fue el siguiente:

  • Premio mayor: $12.100 millones de pesos
  • Número ganador: XXXXXXXX
  • Súper balota: X

Esta modalidad permite a los jugadores duplicar sus opciones de ganar, al participar automáticamente en un segundo sorteo con un acumulado diferente.

Millones de pesos estuvieron en juego en el sorteo 2599 del Baloto.
Los números de los últimos tres sorteos del Baloto

Además del sorteo de este lunes, estos han sido los resultados más recientes del Baloto, con súper balota incluida:

  • 3 de enero de 2026: 09 – 15 – 24 – 38 – 42 – 05
  • 31 de diciembre de 2025: 22 – 24 – 27 – 37 – 40 – 08
  • 29 de diciembre de 2025: 08 – 17 – 21 – 36 – 39 – 15

Resultados recientes del Baloto Revancha

En el caso del Baloto Revancha, los últimos tres sorteos arrojaron las siguientes combinaciones:

  • 3 de enero de 2026: 01 – 04 – 11 – 14 – 34 – 05
  • 31 de diciembre de 2025: 09 – 13 – 19 – 41 – 43 – 16
  • 29 de diciembre de 2025: 11 – 15 – 23 – 36 – 42 – 08

