Loterías

Resultado ganador del Sinuano Día y Noche: números del lunes festivo 12 de enero de 2026

Este lunes festivo se conocieron los números oficiales del Sinuano en sus ediciones de la tarde y la noche.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
12 de enero de 2026, 7:35 p. m.
La jornada del 12 de enero dejó definidos los resultados del Sinuano Día y Noche en sus horarios habituales.
La jornada del 12 de enero dejó definidos los resultados del Sinuano Día y Noche en sus horarios habituales. Foto: Getty Images / loteriasdehoy

Este lunes festivo 12 de enero de 2026 se llevaron a cabo los sorteos del Sinuano Día y Sinuano Noche, dos de los juegos de azar más seguidos por los apostadores en Colombia. Como es habitual, los sorteos se realizaron en los horarios establecidos por la organización, permitiendo a los jugadores conocer los números ganadores en cada jornada.

Sorteo Sinuano Día: números ganadores

El Sinuano Día se jugó a las 2:30 de la tarde, momento en el que se dio a conocer el resultado oficial correspondiente a esta edición del lunes festivo. Tras el sorteo, los números ganadores fueron los siguientes:

  • Número: 2632
  • Quinta: 8
YouTube video IZw4WhjgeGU thumbnail

Estos resultados corresponden únicamente a la edición diurna del Sinuano y son los que deben ser verificados por los apostadores para reclamar posibles premios.

Número ganador del Sinuano Día y Noche, domingo 11 de enero de 2026

Sorteo Sinuano Noche: resultado oficial

En horas de la noche, exactamente a las 8:30 p. m., se realizó el sorteo del Sinuano Noche, cerrando así la jornada de apuestas de este lunes festivo. El resultado entregado por la organización fue:

Loterías

Conozca los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de enero

Loterías

Estos son los resultados de Chontico Día y Noche: así quedó el sorteo del 12 de enero de 2026

Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde: descubra las combinaciones ganadoras de este lunes, 12 de enero

Loterías

Los resultados de Chontico Día y Noche: números ganadores en el sorteo del 11 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7997, de este 11 de enero de 2026

Loterías

Número ganador del Sinuano Día y Noche, domingo 11 de enero de 2026

Loterías

Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 11 de enero

Loterías

Resultado ganador del Sinuano Día y Noche: números que se llevaron el premio gordo este sábado 10 de enero de 2026

Loterías

El Sinuano Día y Noche entregó sus resultados del sorteo del 9 de enero: números ganadores

Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los resultados ganadores del sorteo de hoy, jueves 8 de enero

  • Número: XXXX
  • Quinta: X
YouTube video 3r43lEeRfXE thumbnail

Este número define a los ganadores de la edición nocturna y es válido solo para el sorteo realizado en esta fecha.

Más de Loterías

Los sorteos del Sinuano se realizaron con normalidad durante el lunes festivo, tanto en la tarde como en la noche.

Resultado ganador del Sinuano Día y Noche: números del lunes festivo 12 de enero de 2026

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 4 de diciembre.

Conozca los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de enero

Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo.

Estos son los resultados de Chontico Día y Noche: así quedó el sorteo del 12 de enero de 2026

La Antioqueñita Día y Tarde

La Antioqueñita Día y Tarde: descubra las combinaciones ganadoras de este lunes, 12 de enero

Los resultados de Chontico Día y Chontico Noche

Los resultados de Chontico Día y Noche: números ganadores en el sorteo del 11 de enero de 2026

Número y signo ganador del Super Astro Luna del 11 de enero del 2026

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 7997, de este 11 de enero de 2026

Los números ganadores definieron el cierre del fin de semana para los apostadores.

Número ganador del Sinuano Día y Noche, domingo 11 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 18 de diciembre

Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 11 de enero

Lotería La Antioqueñita

Estos fueron los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este domingo, 11 de enero de 2026

La Lotería del Cauca se transmite en vivo por el canal 1

Resultados oficiales de la Lotería del Cauca: número ganador del 10 de enero de 2026

Noticias Destacadas