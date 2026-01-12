Resultado ganador del Sinuano Día y Noche: números del lunes festivo 12 de enero de 2026

Este lunes festivo 12 de enero de 2026 se llevaron a cabo los sorteos del Sinuano Día y Sinuano Noche, dos de los juegos de azar más seguidos por los apostadores en Colombia. Como es habitual, los sorteos se realizaron en los horarios establecidos por la organización, permitiendo a los jugadores conocer los números ganadores en cada jornada.

Sorteo Sinuano Día: números ganadores

El Sinuano Día se jugó a las 2:30 de la tarde, momento en el que se dio a conocer el resultado oficial correspondiente a esta edición del lunes festivo. Tras el sorteo, los números ganadores fueron los siguientes:

Número: 2632

2632 Quinta: 8

Estos resultados corresponden únicamente a la edición diurna del Sinuano y son los que deben ser verificados por los apostadores para reclamar posibles premios.

Sorteo Sinuano Noche: resultado oficial

En horas de la noche, exactamente a las 8:30 p. m., se realizó el sorteo del Sinuano Noche, cerrando así la jornada de apuestas de este lunes festivo. El resultado entregado por la organización fue:

Número: XXXX

XXXX Quinta: X

Este número define a los ganadores de la edición nocturna y es válido solo para el sorteo realizado en esta fecha.