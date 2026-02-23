Loterías

Resultado lotería Chontico Día y Noche de este lunes 23 de febrero de 2026: estos fueron los números afortunados

Redacción Loterías Revista Semana

23 de febrero de 2026
Resultados último sorteo Chontico Día y Noche
Como ya es costumbre, este lunes 23 de febrero de 2026 la atención de miles de apostadores estuvo puesta en un nuevo sorteo de la Lotería Chontico, uno de los juegos de azar que más mueve ilusión a diario en el país.

El esquema no cambió: doble emisión con Chontico Día y Chontico Noche, una fórmula tradicional que mantiene a los jugadores revisando resultados con la esperanza de que, ahora sí, llegue el premio mayor.

Una vez se conocieron las cifras oficiales, el número que acaparó todas las miradas fue el 5243.

La jornada también dejó definido el resultado de ‘La Quinta’, que en esta ocasión correspondió a la balota número 8, cerrando así otro capítulo para este popular sorteo.

Chontico Día y Chontico Noche
Resultados último sorteo Chontico Día y Chontico Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Imanes

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 23 de febrero de 2026

Premio mayor: 5243 - 8

  • Tres últimas cifras: 243
  • Dos últimas cifras: 43
  • Número completo: 5243
  • Última cifra:  8
Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 23 de febrero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Quinta: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día martes 24 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 22 de febrero de 2026: 4025 - 5
  • 21 de febrero de 2026: 6131 - 3
  • 20 de febrero de 2026: 7972 - 8

Chontico Noche

  • 21 de febrero de 2026: 1674 - 2
  • 21 de febrero de 2026: 1163- 4
  • 20 de febrero de 2026: 1295 - 6

