Resultado lotería Chontico Día y Noche de este lunes 23 de febrero de 2026: estos fueron los números afortunados

Como ya es costumbre, este lunes 23 de febrero de 2026 la atención de miles de apostadores estuvo puesta en un nuevo sorteo de la Lotería Chontico, uno de los juegos de azar que más mueve ilusión a diario en el país.

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este lunes, 23 de febrero de 2026

El esquema no cambió: doble emisión con Chontico Día y Chontico Noche, una fórmula tradicional que mantiene a los jugadores revisando resultados con la esperanza de que, ahora sí, llegue el premio mayor.

Una vez se conocieron las cifras oficiales, el número que acaparó todas las miradas fue el 5243.

La jornada también dejó definido el resultado de ‘La Quinta’, que en esta ocasión correspondió a la balota número 8, cerrando así otro capítulo para este popular sorteo.

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 23 de febrero de 2026

Premio mayor: 5243 - 8

Tres últimas cifras: 243

Dos últimas cifras: 43

Número completo: 5243

Última cifra: 8

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 23 de febrero de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Quinta: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día martes 24 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

22 de febrero de 2026: 4025 - 5

21 de febrero de 2026: 6131 - 3

20 de febrero de 2026: 7972 - 8

Chontico Noche

21 de febrero de 2026: 1674 - 2

21 de febrero de 2026: 1163- 4

20 de febrero de 2026: 1295 - 6