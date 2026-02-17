Resultado lotería Chontico Día y Noche de este martes 17 de febrero de 2026: estos fueron los números afortunados

Con la expectativa de siempre, miles de apostadores en el país estuvieron pendientes este martes, 17 de febrero de 2026, de un nuevo sorteo de la Lotería Chontico, una de las citas habituales para quienes prueban suerte a diario.
El juego mantuvo su esquema tradicional de dos emisiones (Chontico Día y Chontico Noche), un formato que sigue moviendo la ilusión de quienes revisan los resultados con la esperanza de que esta vez sí sea la ganadora.
Tras revelarse las cifras oficiales, el número que se robó todas las miradas fue el 5566.
Además, la jornada dejó como resultado de ‘La Quinta’, la balota número 5, cerrando así otro capítulo de este popular juego de azar.
Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 17 de febrero de 2026
Premio mayor: 5566 - 5
- Tres últimas cifras: 566
- Dos últimas cifras: 66
- Número completo: 5566
- Última cifra: 5
Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 17 de febrero de 2026
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Quinta: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día miércoles 18 febrero de 2026, en los horarios habituales.
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 16 de febrero de 2026: 2254 - 8
- 15 de febrero de 2026: 3108 - 1
- 14 de febrero de 2026: 9264 - 9
Chontico Noche
- 16 de febrero de 2026: 0951 - 4
- 15 de febrero de 2026: 7568 - 9
- 14 de febrero de 2026: 2056 -3