¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes 17 de febrero

La Antioqueñita Día y Tarde es una de las loterías más populares de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Se juega todos los días en dos ediciones, lo que brinda más oportunidades a sus apostadores de ganar.

En el caso de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1, este martes, 17 de febrero, jugó su sorteo número 6325, dejando una combinación ganadora conformada por las cifras 0915, junto con la balota conocida como ‘La Quinta’, número 0.

Esta edición de la mañana se lleva a cabo todos los días a las 10:00 a. m., cambiando sus horarios los domingos y festivos, que juega a las 12:00 del mediodía.

Sube el millonario premio del Baloto: resultado del sorteo del lunes 16 de febrero de 2026

Resultados del sorteo 6325 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 0915

Quinta balota: 0

Si en este reciente sorteo de La Antioqueñita Día no tuvo un golpe de suerte, puede intentarlo de nuevo en la edición de la tarde, que se realiza a las 4:00 p. m.

Resultado del sorteo 6326 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Los participantes de ambas ediciones de esta lotería pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian los resultados en tiempo real y se conoce al instante cuáles son las combinaciones que determinan el ganador o ganadores de la jornada.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 16 de febrero de 2026

Si se perdió los más recientes sorteos, a continuación encontrará los últimos tres resultados de cada una de las versiones de esta lotería:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 16 de febrero de 2026: 9531 – Quinta balota: 3

– Quinta balota: Sorteo del 15 de febrero de 2026: 2834 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 14 de febrero de 2026: 9568 – Quinta balota: 5

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 16 de febrero de 2026: 1138 – Quinta balota: 2

– Quinta balota: Sorteo del 15 de febrero de 2026: 7243 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 14 de febrero de 2026: 4874 – Quinta balota: 6

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este miércoles, 18 de febrero, a las 10:00 de la mañana.