¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes 17 de febrero

La ilusión volvió a encenderse cuando la Antioqueñita reveló sus nuevos resultados, despertando emoción entre quienes confiaron su suerte al azar.

Redacción Loterías
17 de febrero de 2026, 10:46 a. m.
Resultados de la lotería La Antioqueñita Día y Tarde.
Resultados de la lotería La Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Antioqueñita Día y Tarde es una de las loterías más populares de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Se juega todos los días en dos ediciones, lo que brinda más oportunidades a sus apostadores de ganar.

En el caso de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1, este martes, 17 de febrero, jugó su sorteo número 6325, dejando una combinación ganadora conformada por las cifras 0915, junto con la balota conocida como ‘La Quinta’, número 0.

Esta edición de la mañana se lleva a cabo todos los días a las 10:00 a. m., cambiando sus horarios los domingos y festivos, que juega a las 12:00 del mediodía.

Sube el millonario premio del Baloto: resultado del sorteo del lunes 16 de febrero de 2026

Resultados del sorteo 6325 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 0915
  • Quinta balota: 0
YouTube video UPS_CYZWYus thumbnail

Si en este reciente sorteo de La Antioqueñita Día no tuvo un golpe de suerte, puede intentarlo de nuevo en la edición de la tarde, que se realiza a las 4:00 p. m.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: así terminaron los sorteos del 17 de febrero de 2026

Sube el millonario premio del Baloto: resultado del sorteo del lunes 16 de febrero de 2026

Números ganadores de Powerball del lunes 16 de febrero de 2026

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 16 de febrero de 2026

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del lunes 16 de febrero de 2026

Consulte los números ganadores de la Lotería del Tolima del lunes, 16 de febrero de 2026

Miloto: resultados del sorteo del lunes 16 de febrero de 2026

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados de este lunes 16 de febrero

¿Fue su día de suerte? Conozca los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este domingo, 15 de febrero

Resultado de la Antioqueñita día y tarde: números que se llevaron el premio gordo el sábado 14 de febrero

Resultado del sorteo 6326 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video cxByIFLIiSQ thumbnail

Los participantes de ambas ediciones de esta lotería pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian los resultados en tiempo real y se conoce al instante cuáles son las combinaciones que determinan el ganador o ganadores de la jornada.

Si se perdió los más recientes sorteos, a continuación encontrará los últimos tres resultados de cada una de las versiones de esta lotería:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 16 de febrero de 2026: 9531 – Quinta balota: 3
  • Sorteo del 15 de febrero de 2026: 2834 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 14 de febrero de 2026: 9568 – Quinta balota: 5

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 16 de febrero de 2026: 1138 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 15 de febrero de 2026: 7243 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 14 de febrero de 2026: 4874 – Quinta balota: 6

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este miércoles, 18 de febrero, a las 10:00 de la mañana.

