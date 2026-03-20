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Resultado lotería chontico Día y Noche del viernes 20 de marzo de 2026

Esta es la combinación numérica ganadora del sorteo de hoy.

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Redacción Loterías
20 de marzo de 2026, 4:07 p. m.
Resultados último sorteo Chontico Día y Chontico Noche
Resultados último sorteo Chontico Día y Chontico Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Imanes

La cifra ganadora no se conoció sino hasta el final de la transmisión, cuando finalmente se anunció el número 4467, desatando de inmediato la reacción de jugadores y apostadores, que difundieron el resultado casi al instante en redes sociales.

Este viernes 20 de marzo se realizó el sorteo número 8375, una jornada que mantuvo la expectativa en alto de principio a fin entre quienes seguían cada detalle con la esperanza de acertar.

Resultados de la lotería Chontico
Chontico Día y Noche, resultados último sorteo Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Como ya es habitual, la tensión se sostuvo hasta el último momento, con cientos de personas pendientes del resultado. Además, el sorteo dejó una quinta de 0, cerrando así otra fecha marcada por la emoción y la incertidumbre propias de este tipo de juegos.

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 20 de marzo de 2026

Premio mayor: 4467 - 0

  • Tres últimas cifras: 467
  • Dos últimas cifras: 67
  • Número completo: 4467
  • Quinta balota: 0
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Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 20 de marzo de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Quinta: pendiente
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El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día sábado 21 de marzo de 2026, en los horarios habituales.

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Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 19 de marzo de 2026: 5359 - 6
  • 18 de marzo de 2026: 3855 - 4
  • 17 de marzo de 2026: 7466 - 0

Chontico Noche

  • 19 de marzo de 2026: 4854 - 3
  • 18 de marzo de 2026: 8984 - 1
  • 17 de marzo de 2026: 0215 - 6