Resultado oficial de Chontico Día y Noche: el sorteo jugó este domingo, 24 de mayo

En el dinámico universo de los juegos de azar en Colombia, pocas marcas tienen tanto arraigo popular y presencia diaria como el Chontico Millonario. Originario de la región del Valle del Cauca, este juego se ha transformado en un fenómeno nacional para los apostadores.

Este domingo, 24 de mayo, jugó en dos horarios: Chontico Día a la 1:00 de la tarde y Chontico Noche a las 8:00 p. m.

Así quedó el Super Astro Luna: resultados del sorteo de este sábado, 23 de mayo de 2026

Resultados de Chontico Día

Premio mayor: 8964.

La Quinta: 1.

Resultados de Chontico Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Los sorteos de Chontico Millonario se transmiten todos los días a través de Telepacífico y se juega eligiendo un número de cuatro cifras. Los apostadores deciden de manera autónoma el monto que desean invertir, adaptando el premio potencial directamente a sus bolsillos.

Estos son los horarios de transmisión:

Chontico Día: Lunes a sábado, 1:00 p. m. - Domingos y festivos 12:59 p. m.

Lunes a sábado, 1:00 p. m. - Domingos y festivos 12:59 p. m. Chontico Noche: Lunes a viernes, 7:00 p. m. - Sábados 10:00 p. m. - Domingos y festivos 8:00 p.m.

Para reclamar el premio, las autoridades de apuestas siempre recuerdan la importancia crucial de conservar en perfecto estado el tiquete o comprobante físico emitido en los puntos de venta oficiales. En caso de acierto, este documento es la única evidencia legal válida para reclamar cualquier premiación.