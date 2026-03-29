Loterías

Resultado Super Astro Luna del 29 de marzo de 2026: último sorteo, número y signo ganador

Último sorteo del Super Astro Luna, juego de azar que se emite de lunes a domingo, con millonarios premios y diferentes formas de ganar.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
29 de marzo de 2026, 8:56 p. m.
Estos son los números y el signo que se llevaron el premio mayor en la lotería Super Astro Luna.
Estos son los números y el signo que se llevaron el premio mayor en la lotería Super Astro Luna. Foto: Super Astro Luna - Getty Images / Montaje: Semana

El domingo, 29 de marzo de 2026, se realizó un nuevo sorteo del Super Astro Luna, juego de azar colombiano regulado por Coljuegos que se emite diariamente a las 10:50 p.m. y los domingos y festivos desde las 8:30 p.m. Sus premios pueden alcanzar hasta 42 mil veces lo apostado.

Los jugadores pueden ganar acertando cuatro cifras y un signo zodiacal, o solo los números, según el valor apostado, que va de 500 a 10 mil pesos. Este es uno de los juegos de azar más populares del país.

Para participar, el apostador debe comprar un tiquete con el valor de su preferencia. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte, para conquistar el botín mayor de la apuesta.

Resultados Super Astro Luna, domingo 29 de marzo de 2026

Para esta jornada, el número ganador es: 6117

Loterías

Consulte los resultados de El Sinuano Día y Noche hoy, domingo 29 de marzo de 2026

Loterías

Resultados de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este domingo 29 de marzo

Loterías

Resultados de los números ganadores de la lotería Chontico Día y Noche del domingo 29 de marzo de 2026

Loterías

Números ganadores de los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este domingo 29 de marzo: estos fueron los resultados

Loterías

Estos fueron los números ganadores de Super Astro Luna del sábado 28 de marzo de 2026

Loterías

Lotería de Boyacá: estos son los números que se llevaron el premio mayor este 28 de marzo

Loterías

Baloto: estos fueron los resultados del sábado 28 de marzo de 2026

Loterías

Resultado Super Astro Luna del 27 de marzo de 2026: último sorteo, número y signo ganador

Loterías

Resultado Super Astro Luna del 26 de marzo de 2026: último sorteo, número y signo ganador

Loterías

Resultado Super Astro Luna del 25 de marzo de 2026: último sorteo, número y signo ganador

  1. Los últimos tres dígitos: 117
  2. Los últimos dos dígitos: 17
  3. Y el signo zodiacal ganador es: Cáncer
YouTube video 4TGivE3FDiE thumbnail

El Super Astro Luna también premia a quienes acierten los últimos tres dígitos y el signo, multiplicando su apuesta por mil, o las últimas dos cifras con el signo, multiplicando por 100.

En el sitio web de Astro Luna puede revisar la lista completa de los resultados del último sorteo y la forma como se repartieron los diferentes premios.

La Lotería Super Astro Luna se juega todos los días en Colombia. El sorteo se puede seguir por Canal Uno, de lunes a viernes a las 10:50 p.m., los sábados a las 10:42 p.m. y los domingos y festivos a las 8:30 p.m.