Resultados Baloto hoy y Revancha del 3 de septiembre 2025 sorteo 2548

El sorteo número 2548 del Baloto se jugó este miércoles con un acumulado millonario y como es costumbre, el sorteo se realizó en horas de la noche, entregando los números ganadores tanto en la modalidad tradicional como en la Revancha.

Premios y números del sorteo

En esta ocasión, el Baloto ofreció un premio mayor de 17.800 millones de pesos, mientras que el acumulado de la Revancha alcanzó los 3.300 millones de pesos.

Los resultados oficiales del sorteo fueron los siguientes:

Baloto (sorteo 2548)

Número ganador: 16-20-26-29-31

Súper balota: 12

Baloto Revancha

Número ganador: 05-19-21-42-43

Súper balota: 14

La suerte volvió a girar en la noche del 3 de septiembre con los números ganadores del Baloto y la Revancha. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Baloto

Resultados de los 3 últimos sorteos

Además, para quienes siguen la evolución de las jugadas, estos fueron los números de los últimos tres sorteos principales:

1 de septiembre de 2025: 01 - 13 - 25 - 33 - 34 | Súper balota: 12

30 de agosto de 2025: 03 - 04 - 12 - 23 - 42 | Súper balota: 13

27 de agosto de 2025: 06 - 08 - 20 - 23 - 24 | Súper balota: 09

En cuanto a la Revancha, los últimos resultados fueron:

1 de septiembre de 2025: 09 - 30 - 32 - 39 - 43 | Súper balota: 13

30 de agosto de 2025: 12 - 18 - 22 - 26 - 33 | Súper balota: 06

27 de agosto de 2025: 01 - 06 - 14 - 33 - 43 | Súper balota: 06

Reclamo de premios: lo que debe saber

Quienes tengan un tiquete ganador cuentan con un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio.

Una nueva combinación de números se anunció en el Baloto, que también incluyó los resultados de la Revancha. | Foto: Getty Images

Para los montos inferiores a 182 UVT (8,5 millones de pesos), el pago puede solicitarse presentando el tiquete original junto con un documento de identidad válido. Si la apuesta se realizó en línea, el comprobante debe imprimirse desde el correo o el perfil del comprador.