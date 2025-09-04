Suscribirse

Resultados Baloto hoy y Revancha del 3 de septiembre 2025 sorteo 2548

La noche del 3 de septiembre de 2025 dejó los resultados del Baloto y la Revancha en su sorteo 2548.

Redacción Loterías
4 de septiembre de 2025, 9:29 p. m.
El juego de azar más popular del país presentó en la noche del miércoles sus resultados principales y adicionales.
El sorteo número 2548 del Baloto se jugó este miércoles con un acumulado millonario y como es costumbre, el sorteo se realizó en horas de la noche, entregando los números ganadores tanto en la modalidad tradicional como en la Revancha.

Premios y números del sorteo

En esta ocasión, el Baloto ofreció un premio mayor de 17.800 millones de pesos, mientras que el acumulado de la Revancha alcanzó los 3.300 millones de pesos.

Los resultados oficiales del sorteo fueron los siguientes:

Baloto (sorteo 2548)

  • Número ganador: 16-20-26-29-31
  • Súper balota: 12

Baloto Revancha

  • Número ganador: 05-19-21-42-43
  • Súper balota: 14
El Baloto abrió el mes con una nueva combinación de números, en medio de la expectativa de miles de apostadores.
Resultados de los 3 últimos sorteos

Además, para quienes siguen la evolución de las jugadas, estos fueron los números de los últimos tres sorteos principales:

  • 1 de septiembre de 2025: 01 - 13 - 25 - 33 - 34 | Súper balota: 12
  • 30 de agosto de 2025: 03 - 04 - 12 - 23 - 42 | Súper balota: 13
  • 27 de agosto de 2025: 06 - 08 - 20 - 23 - 24 | Súper balota: 09

En cuanto a la Revancha, los últimos resultados fueron:

  • 1 de septiembre de 2025: 09 - 30 - 32 - 39 - 43 | Súper balota: 13
  • 30 de agosto de 2025: 12 - 18 - 22 - 26 - 33 | Súper balota: 06
  • 27 de agosto de 2025: 01 - 06 - 14 - 33 - 43 | Súper balota: 06

Reclamo de premios: lo que debe saber

Quienes tengan un tiquete ganador cuentan con un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio.

El Baloto es un juego de azar popular en Colombia.
Para los montos inferiores a 182 UVT (8,5 millones de pesos), el pago puede solicitarse presentando el tiquete original junto con un documento de identidad válido. Si la apuesta se realizó en línea, el comprobante debe imprimirse desde el correo o el perfil del comprador.

En el caso de premios superiores a esa cifra, el trámite debe gestionarse a través de la entidad fiduciaria autorizada, tras comunicarse con las líneas oficiales de Baloto en Bogotá. En todos los casos, el tiquete debe estar en perfecto estado y debidamente diligenciado.

