Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números ganadores del viernes 13 de marzo

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos este viernes 13 de marzo a los resultados de tres de los sorteos y loterías más consultados del país: El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Estos juegos publican sus números ganadores cada día y generan gran expectativa entre quienes prueban suerte con estas modalidades de apuesta.

Estos sorteos se han convertido en una de las opciones de juego más populares en distintas regiones del país, en gran parte porque se realizan de manera diaria y permiten a los participantes conocer rápidamente si acertaron o no los números seleccionados.

Resultados del sorteo del viernes 13 de marzo

A continuación, se presentan los números ganadores correspondientes a los sorteos realizados este viernes:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 2532.

La Quinta: 7.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Los resultados oficiales de estas loterías pueden verificarse a través de los portales autorizados de apuestas o en puntos físicos de venta.