Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números ganadores del viernes 13 de marzo

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos este viernes 13 de marzo a los resultados de tres de los sorteos y loterías más consultados del país: El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Estos juegos publican sus números ganadores cada día y generan gran expectativa entre quienes prueban suerte con estas modalidades de apuesta.
Estos sorteos se han convertido en una de las opciones de juego más populares en distintas regiones del país, en gran parte porque se realizan de manera diaria y permiten a los participantes conocer rápidamente si acertaron o no los números seleccionados.
Resultados del sorteo del viernes 13 de marzo
A continuación, se presentan los números ganadores correspondientes a los sorteos realizados este viernes:
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 2532.
- La Quinta: 7.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Los resultados oficiales de estas loterías pueden verificarse a través de los portales autorizados de apuestas o en puntos físicos de venta.