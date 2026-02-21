Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde: estos fueron los números que se llevaron el premio gordo el 21 de febrero

La Antioqueñita es una de esas loterías que, además de consolidarse como un pasatiempo profundamente arraigado en Colombia y diferentes partes del mundo, también representa una gran oportunidad para convertirse en un afortunado ganador de millonarios premios.

Para millones de jugadores, acertar una combinación numérica significa la posibilidad de transformar su situación económica de manera inmediata, más aún cuando este tipo de sorteos ofrecen dos oportunidades para ganar todos los días.

La lotería La Antioqueñita se realiza diariamente en el departamento de Antioquia con dos ediciones: una en la mañana y otra en la tarde. Para este sábado, 21 de febrero de 2026, la combinación ganadora fue 5633, con ‘La Quinta’ balota número 9.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 21 de febrero de 2026

Sorteo: 6333

Número ganador: 5633

Quinta balota: 9

La dinámica de juego de esta lotería es simple: cada apostador selecciona una combinación de cuatro cifras entre el 0 y el 9. A este formato clásico se suma la modalidad denominada como ‘La Quinta’, que añade una balota extra y aumenta las posibilidades de ganar.

La edición de la mañana se juega a las 10 de la mañana todos los días, excepto los domingos y festivos que juega a las 12 del medio día

Resultado de La Antioqueñita Tarde hoy, 21 de febrero de 2026

Sorteo:

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

En la edición de la tarde, La Antioqueñita juega a las 4:00 p.m., encontrando la transmisión de los resultados en vivo a través del canal de YouTube de La Red Gana.

Si se perdió los resultados de los tres últimos sorteos de esta lotería, a continuación encontrará un resumen de ambas ediciones:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 20 de febrero de 2026: 9655 – Quinta balota: 3

– Quinta balota: Sorteo del 19 de febrero de 2026: 3657 – Quinta balota: 0

– Quinta balota: Sorteo del 18 de febrero de 2026: 7708 – Quinta balota: 4

La Antioqueñita Tarde