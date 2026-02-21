Loterías

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde: estos fueron los números que se llevaron el premio gordo el 21 de febrero

Esta lotería brinda dos oportunidades para ganar todos los días. Conozca si fue uno de los afortunados.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
21 de febrero de 2026, 1:29 p. m.
Resultados último sorteo La Antioqueñita Día y Tarde
Resultados último sorteo La Antioqueñita Día y Tarde Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Antioqueñita es una de esas loterías que, además de consolidarse como un pasatiempo profundamente arraigado en Colombia y diferentes partes del mundo, también representa una gran oportunidad para convertirse en un afortunado ganador de millonarios premios.

Para millones de jugadores, acertar una combinación numérica significa la posibilidad de transformar su situación económica de manera inmediata, más aún cuando este tipo de sorteos ofrecen dos oportunidades para ganar todos los días.

La lotería La Antioqueñita se realiza diariamente en el departamento de Antioquia con dos ediciones: una en la mañana y otra en la tarde. Para este sábado, 21 de febrero de 2026, la combinación ganadora fue 5633, con ‘La Quinta’ balota número 9.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 21 de febrero de 2026

Sorteo: 6333

Loterías

Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 21 de febrero

Loterías

Lotería de Santander, sorteo del viernes 20 de febrero de 2026: ¿Tiene el número ganador del premio mayor?

Loterías

Lotería de Risaralda: resultado y número ganador del premio mayor del viernes 20 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: resultados ganadores del sorteo de este viernes 20 de febrero de 2026

Loterías

Miloto: números ganadores del último sorteo de la semana

Loterías

Resultados de la lotería Super Astro Sol el viernes 20 de febrero: estos son los afortunados de hoy

Loterías

Números ganadores de El Sinuano Día y Noche del 20 de febrero: resultados oficiales del sorteo

Loterías

Loterías de hoy: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 20 de febrero

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 20 de febrero

Loterías

Lotería de Manizales: sorteo 4943 de este miércoles, 18 de febrero

  • Número ganador: 5633
  • Quinta balota: 9
YouTube video 0c_95yrtU3E thumbnail

La dinámica de juego de esta lotería es simple: cada apostador selecciona una combinación de cuatro cifras entre el 0 y el 9. A este formato clásico se suma la modalidad denominada como ‘La Quinta’, que añade una balota extra y aumenta las posibilidades de ganar.

La edición de la mañana se juega a las 10 de la mañana todos los días, excepto los domingos y festivos que juega a las 12 del medio día

Resultado de La Antioqueñita Tarde hoy, 21 de febrero de 2026

Sorteo:

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.

En la edición de la tarde, La Antioqueñita juega a las 4:00 p.m., encontrando la transmisión de los resultados en vivo a través del canal de YouTube de La Red Gana.

Si se perdió los resultados de los tres últimos sorteos de esta lotería, a continuación encontrará un resumen de ambas ediciones:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 20 de febrero de 2026: 9655 – Quinta balota: 3
  • Sorteo del 19 de febrero de 2026: 3657 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 18 de febrero de 2026: 7708 – Quinta balota: 4

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 20 de febrero de 2026: 9267– Quinta balota: 4
  • Sorteo del 19 de febrero de 2026: 0115 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 18 de febrero de 2026: 8167 – Quinta balota: 1

Más de Loterías

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 28 de enero.

Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 21 de febrero

Lotería de Santander - viernes 17 de otubre de 2025.

Lotería de Santander, sorteo del viernes 20 de febrero de 2026: ¿Tiene el número ganador del premio mayor?

El premio mayor encabezó un amplio plan de incentivos millonarios.

Lotería de Risaralda: resultado y número ganador del premio mayor del viernes 20 de febrero de 2026

Super Astro Luna, resultados de hoy

Super Astro Luna: resultados ganadores del sorteo de este viernes 20 de febrero de 2026

Sorteo 5 de septiembre.

Miloto: números ganadores del último sorteo de la semana

Lotería Astro Sol

Resultados de la lotería Super Astro Sol el viernes 20 de febrero: estos son los afortunados de hoy

Los resultados del Sinuano de este sábado definieron a los ganadores en sus jornadas de Día y Noche.

Números ganadores de El Sinuano Día y Noche del 20 de febrero: resultados oficiales del sorteo

Chontico Día y Noche

Resultados lotería Chontico Día y Noche del viernes 20 de febrero de 2026

La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 20 de febrero

Loterías de hoy: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 20 de febrero

Noticias Destacadas